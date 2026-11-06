Stanivuković kreće u obračun s političkim 'preletačima': 'Nema ulaska u vlast s režimom'

Stanivuković je to kazao uoči konstitutivne sjednice parlamenta Republike Srpske koja se očekuje narednog tjedna a nakon Dodikove najave da će oko svoje stranke okupiti komotnu dvotrećinsku većinu zastupnika iako njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u suradnji s drugim strankama s kojima je do sada bio u koaliciji ima osigurana 54 od 83 zastupnička mjesta.

Za dvotrećinsku većinu nedostaju im još dva zastupnika pa se sada licitira imenima onih koji bi iz oporbe prešli na stranu vladajućih. Dodik je istodobno poslao ponudu oporbi da koaliraju na državnoj razini.

Stanivukovićev Pokret sigurna Srpska (PSS) nakon izbora postao je pojedinačno najjača oporbena stranaku u entitetskom parlamentu, ali i u Zastupničkom domu parlamenta BiH kada je riječ o strankama sa srpskim predznakom.

U intervjuu za televiziju BN iz Bijeljine kazao je kako će u oporbi i ostati odbijajući svaku mogućnost koaliranja sa SNSD-om na što poziva Dodik a najavio je kako planira odlučan obračun s onima koji se odluče na drugačije ponašanje odnosno na "prodaju mandata" pojašnjavajući kako je već zakupio oglasna mjesta na kojima će javno izlagati sramoti sve eventualne "preletače" i "papke".

"Ostajem pri tome da nema ulaska u vlast s trenutnim režimom. Bit ćemo snažna oporba", kazao je Stanivuković ističući da ne postoji nikakva opcije za koaliciju sa SNSD-om.

Izraz "papci" u politički vokabular u BiH ušao je u uporabu kada je sadašnja članica Predsjedništva BiH i bliska Dodikova suradnica Željka Cvijanović 2014. kao tadašnja premijerka RS u telefonskom razgovoru pojašnjavala kako su "kupili dva papka" da bi za SNSD osigurali stabilnu vladajuću većinu.

Jedan od "papaka" kasnije je nagrađen pozicijom ministra u Vijeću ministara BiH a drugome je SNSD omogućio kupnju zemljišta u Banjoj Luci vrijednog 500 tisuća eura. Vlasti pod Dodikovom kontrolom tvrdile su da je sporna snimka montirana, no naknadnim se vještačenjem provedenim u Nizozemskoj dokazalo kako je autentična.

Iako se ispostavilo da je u pitanju bila klasična politička korupcija ni Cvijanović niti bilo tko drugi nije snosio nikakve posljedice.