VIDEO Institut Plavi svijet o incidentu s dupinom Oliverom: 'Idući bi mogao završiti puno gore'

Institut Plavi svijet upozorio je kupače da se ne približavaju dobrom dupinu Oliveru nakon incidenta u kojem je plivača gurnuo pod vodu. Iako nitko nije ozlijeđen, stručnjaci upozoravaju da bi daljnji kontakti mogli imati znatno ozbiljnije posljedice
Na društvenim mrežama pojavila se snimka incidenta u Novigradskom moru na kojoj se vidi kako Oliver kruži oko plivača i potiskuje ga pod vodu. 'Srećom, plivač nije ozlijeđen, no incident je prošao bez ozbiljnijih posljedica isključivo zahvaljujući sretnim okolnostima', objavili su iz lošinjskog Instituta Plavi svijet.
Navode da su zaprimili i dojave o slučajevima u kojima je dupin plivače odgurivao od obale, pri čemu su pojedinci stekli dojam da im ne dopušta izlazak iz mora. Takvo je ponašanje, navode iz Instituta, poznato kod usamljenih dupina koji se naviknu na ljudsko društvo.
'Životinja ne želi ostati sama pa, kada ljudi koji su bili u njezinoj blizini pokušaju otići, može ih pokušati spriječiti blokirajući im put prema obali ili ih tjerajući dalje prema otvorenom moru. Osoba koja se već umorila ili je otplivala dalje nego što je planirala u takvoj situaciji ima vrlo malo prostora za sigurnu reakciju', upozorili su.
Iz Instituta su stoga ponovno pozvali kupače da ne započinju interakciju s Oliverom te da se udalje ako im se približi. Upozoravaju da svaki daljnji kontakt može dovesti do novih incidenata s potencijalno mnogo težim posljedicama. Odrasli dobri dupini teže više od 200 kilograma i mogu čovjeku nanijeti ozbiljne ozljede udarcem njuškom ili repnom perajom, kao i grebanjem kože zubima.
Takav tjelesni kontakt dupini međusobno koriste tijekom grube igre, ali i kada reagiraju na ponašanje koje doživljavaju kao prijetnju ili smetnju. Iz Instituta podsjećaju da su slični slučajevi u svijetu već završavali teškim ozljedama i smrću.
U Brazilu je usamljeni mužjak dobrog dupina Tião između kolovoza i prosinca 1994. često prilazio kupačima u Caraguatatubi. Ljudi su ga dodirivali, hvatali za peraje, udarali i skakali po njemu, a neki su mu pokušavali gurati drvene štapiće u dišni otvor. Nakon učestalog uznemiravanja postao je agresivan, a oko 29 osoba završilo je u bolnici s lakšim ozljedama.
'U prosincu 1994. snažno je udario 30-godišnjeg kupača koji je nekoliko sati kasnije preminuo od unutarnjeg krvarenja uzrokovanog puknućem želuca. Tião je bio dug 2,6 metara, dakle nije bio veći od dobrih dupina koji žive u Jadranu', naveli su iz Instituta.
Podsjetili su i na slučaj iz kolovoza 2025. godine u zaljevu Lyme u Engleskoj. Ondje su kajakaši spašavali dvije žene nakon što im je usamljeni dobri dupin Reggie skakao na leđa i više puta gurao glavu pod vodu. 'To su ekstremni slučajevi, ali prvi kontakti ljudi s oba ta dupina bili su vrlo slični Oliverovu današnjem ponašanju, u kojem još nema znakova otvorene agresije', poručili su iz Instituta.
Upozorili su i da negativne interakcije ne predstavljaju opasnost samo za ljude, nego mogu potaknuti neprijateljski odnos javnosti prema životinji te navesti pojedince da je pokušaju ozlijediti ili joj se osvetiti.