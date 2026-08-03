NOVO UPOZORENJE

VIDEO Institut Plavi svijet o incidentu s dupinom Oliverom: 'Idući bi mogao završiti puno gore'

L. Š.

03.08.2026 u 18:35

Dupin Oliver
Dupin Oliver Izvor: Društvene mreže / Autor: Igor Goić
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Institut Plavi svijet upozorio je kupače da se ne približavaju dobrom dupinu Oliveru nakon incidenta u kojem je plivača gurnuo pod vodu. Iako nitko nije ozlijeđen, stručnjaci upozoravaju da bi daljnji kontakti mogli imati znatno ozbiljnije posljedice

Na društvenim mrežama pojavila se snimka incidenta u Novigradskom moru na kojoj se vidi kako Oliver kruži oko plivača i potiskuje ga pod vodu. 'Srećom, plivač nije ozlijeđen, no incident je prošao bez ozbiljnijih posljedica isključivo zahvaljujući sretnim okolnostima', objavili su iz lošinjskog Instituta Plavi svijet.

@mrs.iskraa

P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt.

♬ Gljiva ludara - Đogani

Navode da su zaprimili i dojave o slučajevima u kojima je dupin plivače odgurivao od obale, pri čemu su pojedinci stekli dojam da im ne dopušta izlazak iz mora. Takvo je ponašanje, navode iz Instituta, poznato kod usamljenih dupina koji se naviknu na ljudsko društvo.

'Životinja ne želi ostati sama pa, kada ljudi koji su bili u njezinoj blizini pokušaju otići, može ih pokušati spriječiti blokirajući im put prema obali ili ih tjerajući dalje prema otvorenom moru. Osoba koja se već umorila ili je otplivala dalje nego što je planirala u takvoj situaciji ima vrlo malo prostora za sigurnu reakciju', upozorili su.

Iz Instituta su stoga ponovno pozvali kupače da ne započinju interakciju s Oliverom te da se udalje ako im se približi. Upozoravaju da svaki daljnji kontakt može dovesti do novih incidenata s potencijalno mnogo težim posljedicama. Odrasli dobri dupini teže više od 200 kilograma i mogu čovjeku nanijeti ozbiljne ozljede udarcem njuškom ili repnom perajom, kao i grebanjem kože zubima.

vezane vijesti

​​​​​​Takav tjelesni kontakt dupini međusobno koriste tijekom grube igre, ali i kada reagiraju na ponašanje koje doživljavaju kao prijetnju ili smetnju. Iz Instituta podsjećaju da su slični slučajevi u svijetu već završavali teškim ozljedama i smrću.

U Brazilu je usamljeni mužjak dobrog dupina Tião između kolovoza i prosinca 1994. često prilazio kupačima u Caraguatatubi. Ljudi su ga dodirivali, hvatali za peraje, udarali i skakali po njemu, a neki su mu pokušavali gurati drvene štapiće u dišni otvor. Nakon učestalog uznemiravanja postao je agresivan, a oko 29 osoba završilo je u bolnici s lakšim ozljedama.

'U prosincu 1994. snažno je udario 30-godišnjeg kupača koji je nekoliko sati kasnije preminuo od unutarnjeg krvarenja uzrokovanog puknućem želuca. Tião je bio dug 2,6 metara, dakle nije bio veći od dobrih dupina koji žive u Jadranu', naveli su iz Instituta.

Podsjetili su i na slučaj iz kolovoza 2025. godine u zaljevu Lyme u Engleskoj. Ondje su kajakaši spašavali dvije žene nakon što im je usamljeni dobri dupin Reggie skakao na leđa i više puta gurao glavu pod vodu. 'To su ekstremni slučajevi, ali prvi kontakti ljudi s oba ta dupina bili su vrlo slični Oliverovu današnjem ponašanju, u kojem još nema znakova otvorene agresije', poručili su iz Instituta.

Upozorili su i da negativne interakcije ne predstavljaju opasnost samo za ljude, nego mogu potaknuti neprijateljski odnos javnosti prema životinji te navesti pojedince da je pokušaju ozlijediti ili joj se osvetiti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAŠNA SUŠA

STRAŠNA SUŠA

Drava i Dunav ruše rekorde, a DHMZ upozorava: Ono što se događa u podzemlju još više zabrinjava
povratak iz Hrvatske

povratak iz Hrvatske

Policija otkrila uzrok nesreće u kojoj je ozlijeđena slovenska predsjednica: Slična stvar dogodila se Plenkoviću
zasad rade punom snagom

zasad rade punom snagom

Iz NE Krško poručili: 'Približavamo se trenutku kad ćemo morati smanjiti snagu'

najpopularnije

Još vijesti