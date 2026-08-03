VIDEO Institut Plavi svijet o incidentu s dupinom Oliverom: 'Idući bi mogao završiti puno gore'

Institut Plavi svijet upozorio je kupače da se ne približavaju dobrom dupinu Oliveru nakon incidenta u kojem je plivača gurnuo pod vodu. Iako nitko nije ozlijeđen, stručnjaci upozoravaju da bi daljnji kontakti mogli imati znatno ozbiljnije posljedice

Na društvenim mrežama pojavila se snimka incidenta u Novigradskom moru na kojoj se vidi kako Oliver kruži oko plivača i potiskuje ga pod vodu. 'Srećom, plivač nije ozlijeđen, no incident je prošao bez ozbiljnijih posljedica isključivo zahvaljujući sretnim okolnostima', objavili su iz lošinjskog Instituta Plavi svijet.

@mrs.iskraa P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt. ♬ Gljiva ludara - Đogani

Navode da su zaprimili i dojave o slučajevima u kojima je dupin plivače odgurivao od obale, pri čemu su pojedinci stekli dojam da im ne dopušta izlazak iz mora. Takvo je ponašanje, navode iz Instituta, poznato kod usamljenih dupina koji se naviknu na ljudsko društvo. 'Životinja ne želi ostati sama pa, kada ljudi koji su bili u njezinoj blizini pokušaju otići, može ih pokušati spriječiti blokirajući im put prema obali ili ih tjerajući dalje prema otvorenom moru. Osoba koja se već umorila ili je otplivala dalje nego što je planirala u takvoj situaciji ima vrlo malo prostora za sigurnu reakciju', upozorili su. Iz Instituta su stoga ponovno pozvali kupače da ne započinju interakciju s Oliverom te da se udalje ako im se približi. Upozoravaju da svaki daljnji kontakt može dovesti do novih incidenata s potencijalno mnogo težim posljedicama. Odrasli dobri dupini teže više od 200 kilograma i mogu čovjeku nanijeti ozbiljne ozljede udarcem njuškom ili repnom perajom, kao i grebanjem kože zubima.