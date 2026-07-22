Nevjerojatne fotografije dupina Olivera kriju tužnu priču: Snimatelj otkrio detalje

Podvodni snimatelj Igor Goić objavio je na Facebooku fotografije i snimke dupina Olivera koji posljednjih dana privlači veliku pozornost na hrvatskoj obali. Zaigranog dupina najčešće se može vidjeti na području Novigradskog i Karinskog mora te u blizini Maslenice, Obrovca i Ribnice. Goić je nakon podvodnog susreta s Oliverom poručio je da je životinja, unatoč ozljedama, aktivna, razigrana i u dobrom stanju, ali upozorava da je riječ o usamljenom divljem dupinu kojem treba pristupati s oprezom

Goić je napisao da je napokon imao podvodni susret s Oliverom te da, iako je i ranije ronio s divljim dupinima, nikada nije doživio da mu se neki toliko približi. 'Vidim da ima dosta kontroverzi i različitih mišljenja o Oliveru. Jutros sam napokon imao podvodni susret s njime i, iako sam ranije ronio s divljim dupinima, nikad nisam doživio da se ovako neki približi. Sa svih strana ćemo čuti da mu se ne treba približavati, ali mišljenja sam da je to nemoguće jer je on taj koji se približava ljudima, a ne obrnuto. Moj poriv bio je takve naravi da ga snimim pod morem jer više-manje sve fotografije su s površine, na kojima se ne vidi njegovo pravo stanje, a snimke sam proslijedio stručnjacima koje ovom prigodom neću imenovati, ali radi se o autoritetima za jadranske sisavce', napisao je Goić.

Dodao je da Oliver izgleda dobro te podijelio informacije koje je prikupio razgovarajući s ljudima koji ga prate već godinama. 'Oliver izgleda dobro, aktivan je i razigran, ali kroz puno razgovora s ljudima zadnjih desetak dana saznajem nekoliko detalja. Oliver ima osam godina, a prvi put je snimljen prije četiri godine ispred Starigrada s majkom. Gospodin koji ga također prati već nekoliko godina viđao ga je s velikim dupinom (pretpostavljam majkom), koji je prije dvije godine nestao', navodi Goić. Prisjetio se i događaja kada se Oliver zapleo u konop. 'Nakon toga Oliver se zapetljava u konop dug četiri do pet metara, koji je na kraju imao bovu. Taj konop lokalni ribari uspijevaju skratiti na metar i barem mu olakšavaju kretanje uklanjanjem bove koja ga je usporavala. Nakon toga vukao ga je sljedećih godinu dana, kada smo se i mi organizirali i pokušali ga uhvatiti kako bismo mu skinuli konop, ali neuspješno. Ovaj pothvat rađen je uz jednog od stručnjaka koji je to nadzirao jer je lov na dupina jako škakljiva stvar i može završiti kobno za njega, tako da treba pristupiti s maksimalnom pažnjom', tumači Goić. Istaknuo je da se ove godine Oliver ponovno pojavio, ali s vidljivim posljedicama prijašnjih ozljeda. 'Ove godine Oliver se pojavljuje bez konopa, ali s repom oštećenim i smanjenim na 50 posto. Na kljunu mu se vidi jako puno ožiljaka, a kako mu je repna peraja oštećena, vrlo vjerojatno je promijenio način hranjenja i hrani se više pretražujući morsko dno, škrape i slična mjesta na kojima mu plijen teže može pobjeći, što je također pretpostavka. Nastavkom praćenja i dokumentiranja jedan od ciljeva mi je saznati to.'