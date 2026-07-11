Prekrasan prizor u Jadranu: U blizini Visa rođeni novi dobri dupini

Pojasnili su i da plivajući uz sam bok majke, novorođeni mladunci koriste strujanje vode koje im smanjuje energiju potrebnu za plivanje.

Ženke Arganel, Jaglica i Dinko dale su svoj doprinos novoj generaciji, poručili su iz Plavog svijeta.

Također, dodali su, veća masa potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu njihovog tijela poboljšava im plovnost.

U skupini su bili i jednogodišnjaci Srećka i Gatule. "Srećkov mladunac malim je skokom pokazao napredak u veličini i okretnosti", napomenuli su.

Iz Plavog svijeta pozvali su građane da simboličnim usvajanjem dupina podrže njihova istraživanja i praćenje populacije dobrih dupina u hrvatskom dijelu Jadrana kroz buduće generacije.