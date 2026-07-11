Prekrasan prizor u Jadranu: U blizini Visa rođeni novi dobri dupini

Iz Instituta Plavog svijeta izvijestili su da su okolici otoka Visa uočili prve ovogodišnje novorođene dobre dupine. Tri ženke na svijet su donijele nove članove svojih skupina, a istraživači su zabilježili i značajan napredak jednog od prošlogodišnjih mladunaca.
Ženke Arganel, Jaglica i Dinko dale su svoj doprinos novoj generaciji, poručili su iz Plavog svijeta.
Pojasnili su i da plivajući uz sam bok majke, novorođeni mladunci koriste strujanje vode koje im smanjuje energiju potrebnu za plivanje.
Također, dodali su, veća masa potkožnog masnog tkiva u odnosu na veličinu njihovog tijela poboljšava im plovnost.
U skupini su bili i jednogodišnjaci Srećka i Gatule. "Srećkov mladunac malim je skokom pokazao napredak u veličini i okretnosti", napomenuli su.
Iz Plavog svijeta pozvali su građane da simboličnim usvajanjem dupina podrže njihova istraživanja i praćenje populacije dobrih dupina u hrvatskom dijelu Jadrana kroz buduće generacije.