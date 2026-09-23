VIDEO Drama u UN-u: Pale teške riječi, Izraelci ustali i otišli

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan žestoko je kritizirao Izrael tijekom govora na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, nakon čega je izraelsko izaslanstvo napustilo dvoranu
Erdoğan je govorio o situaciji u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali te pozvao države koje još nisu priznale Palestinu da to učine, piše Al Jazeera.
Erdoğan je pozvao i međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Izrael kako bi se okončao sukob.
'Izrael nije prekinuo svoje operacije'
Govoreći o prekidu vatre, turski predsjednik rekao je da je u njegovu postizanju pomogla i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da borbe i dalje nisu u potpunosti prestale.
'Uz potporu Trumpa pridonijeli smo postizanju prekida vatre. No, unatoč tom takozvanom prekidu vatre, više od 1300 civila ubijeno je u Gazi', rekao je Erdoğan.
Dodao je da Izrael, unatoč prekidu vatre, nastavlja operacije u Gazi, dok se na Zapadnoj obali situacija dodatno pogoršava.
'Izrael nije prekinuo svoje operacije u Gazi, dok Zapadna obala prolazi kroz najteže razdoblje jer ilegalni izraelski doseljenici zauzimaju to područje', rekao je.
Gaza kao 'najnehumaniji koncentracijski logor'
Erdoğan je u govoru iznio i vrlo oštre ocjene situacije u Gazi.
Gazu je opisao kao 'najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg vremena'.
'Suočeni smo s genocidnim mentalitetom kojemu nikada nije dosta ubijanja. Nitko tko ima ljudskosti, suosjećanja ili savjesti ne može zatvarati oči pred tim', dodao je.
Izraelsko izaslanstvo tijekom Erdoğanova govora ustalo je i napustilo dvoranu, u trenutku dok je turski predsjednik nastavljao kritizirati izraelsko postupanje prema Palestincima.
Erdoğan je također pozvao države koje još nisu priznale da to učine, a kritizirao je i Ujedinjene narode, tvrdeći da nisu ispunili svoju zadaću očuvanja mira i sigurnosti.