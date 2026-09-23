VIDEO Drama u UN-u: Pale teške riječi, Izraelci ustali i otišli

Erdoğan je govorio o situaciji u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali te pozvao države koje još nisu priznale Palestinu da to učine, piše Al Jazeera.

Erdoğan je pozvao i međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Izrael kako bi se okončao sukob.

'Izrael nije prekinuo svoje operacije'

Govoreći o prekidu vatre, turski predsjednik rekao je da je u njegovu postizanju pomogla i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da borbe i dalje nisu u potpunosti prestale.