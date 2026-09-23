erdogan ih razljutio

VIDEO Drama u UN-u: Pale teške riječi, Izraelci ustali i otišli

I.V.

23.09.2026 u 09:16

Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan žestoko je kritizirao Izrael tijekom govora na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, nakon čega je izraelsko izaslanstvo napustilo dvoranu

Erdoğan je govorio o situaciji u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali te pozvao države koje još nisu priznale Palestinu da to učine, piše Al Jazeera.

Erdoğan je pozvao i međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Izrael kako bi se okončao sukob.

'Izrael nije prekinuo svoje operacije'

Govoreći o prekidu vatre, turski predsjednik rekao je da je u njegovu postizanju pomogla i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da borbe i dalje nisu u potpunosti prestale.

vezane vijesti

'Uz potporu Trumpa pridonijeli smo postizanju prekida vatre. No, unatoč tom takozvanom prekidu vatre, više od 1300 civila ubijeno je u Gazi', rekao je Erdoğan.

Dodao je da Izrael, unatoč prekidu vatre, nastavlja operacije u Gazi, dok se na Zapadnoj obali situacija dodatno pogoršava.

'Izrael nije prekinuo svoje operacije u Gazi, dok Zapadna obala prolazi kroz najteže razdoblje jer ilegalni izraelski doseljenici zauzimaju to područje', rekao je.

Gaza kao 'najnehumaniji koncentracijski logor'

Erdoğan je u govoru iznio i vrlo oštre ocjene situacije u Gazi.

Gazu je opisao kao 'najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg vremena'.

'Suočeni smo s genocidnim mentalitetom kojemu nikada nije dosta ubijanja. Nitko tko ima ljudskosti, suosjećanja ili savjesti ne može zatvarati oči pred tim', dodao je.

Izraelsko izaslanstvo tijekom Erdoğanova govora ustalo je i napustilo dvoranu, u trenutku dok je turski predsjednik nastavljao kritizirati izraelsko postupanje prema Palestincima.

Erdoğan je također pozvao države koje još nisu priznale da to učine, a kritizirao je i Ujedinjene narode, tvrdeći da nisu ispunili svoju zadaću očuvanja mira i sigurnosti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GOVOR U OPĆOJ SKUPŠTINI

GOVOR U OPĆOJ SKUPŠTINI

Plenković u UN-u prozvao Srbiju, govorio o Mladiću i položaju Hrvata u BiH
u igri suverenitet i milijarde

u igri suverenitet i milijarde

Kina pred Trumpa dolazi s velikim zahtjevom: U fokusu jedna crvena linija
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

Zelenski: 'Obavještajni podaci pokazuju da Rusija priprema novi masovni napad'

najpopularnije

Još vijesti