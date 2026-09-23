Ukrajinci poslali Flamingo na Moskvu: Pogođen ključni objekt koji Rusima donosi milijarde

Ukrajina je u nedjeljnom velikom napadu na Moskvu i ruska naftna postrojenja upotrijebila novu krstareću raketu FP-5 Flamingo, projektil mase oko šest tona i dometa gotovo 3200 kilometara.
U napadu, u kojem je prema dostupnim podacima lansirano i više od tisuću dronova, korištene su rakete Flamingo kako bi se pogodili ciljevi u ruskoj prijestolnici i njezinoj okolici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je riječ o najdalekometnijem oružju kojim Kijev trenutačno raspolaže.
Raketu je razvila i najvećim dijelom proizvodi ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point. Prema dostupnim podacima, Flamingo nosi znatno veću bojevu glavu od američke krstareće rakete Tomahawk, a nadmašuje je i dometom, piše NY Post.
Jedna od meta napada bila je moskovska rafinerija Gazpromnjeft-Moskva, u kojoj su nakon udara izbili veliki požari. Prema ruskim podacima, rafinerija godišnje preradi oko 11,6 milijuna tona nafte.
‘Naši dalekometni odgovori protekle su noći imali vrlo značajan učinak u moskovskoj regiji’, objavio je Zelenski na X-u. ‘Pogođeni su jedan od ključnih objekata ruske naftne industrije i logistički objekt agresora.’
‘Riječ je o milijardama dolara kojima se održava ratni stroj’, dodao je.
Flamingo je već korišten u veljači, kada je Ukrajina njime pogodila tvornicu Votkinsk, koja je pod kontrolom Kremlja i nalazi se oko 1380 kilometara od ukrajinske granice. Tada je to bio najdublji ukrajinski udar na ruski teritorij izveden oružjem domaće proizvodnje.
Najuspješnija ukrajinska raketa
Proizvodnja rakete predstavljena je javnosti u kolovozu 2025. Flamingo je dug oko 12 metara, a ime je dobio po ružičastoj boji prototipa tijekom testiranja. Zelenski je tada poručio da bi mogao postati ‘najuspješnija ukrajinska raketa’.
U najnovijem napadu korištena je zajedno s novom balističkom raketom Pelican. Ona ima kraći domet, ali je prema dostupnim informacijama brža, a jedna od njezinih zadaća trebala bi biti opterećivanje ruske protuzračne obrane kako bi dalekometni projektili imali veće izglede probiti se do ciljeva.
Najveći napad na Moskvu dosad
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin noćni je napad opisao kao najveći na rusku prijestolnicu od početka rata, a značajna šteta zabilježena je na rafineriji.
Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ruske rafinerije i drugu naftnu infrastrukturu. Napadi su pridonijeli problemima u opskrbi gorivom, rastu cijena i redovima na benzinskim postajama u dijelovima Rusije.
Kijev tvrdi da takvim udarima pokušava ograničiti prihode kojima Rusija financira rat. Američki dužnosnici istodobno tvrde da napadi na rusku energetsku infrastrukturu utječu i na svjetske cijene nafte, koje su već povišene zbog rata u Iranu.
U širem području Moskve u napadu su poginule najmanje dvije osobe, a još 20 ih je ranjeno, izjavio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.
Napad u vrijeme pokrajinskih izbora
Napad se dogodio i u vrijeme dok je Rusija organizirala glasanje na pet ukrajinskih područja koja se nalaze pod njezinom vojnom okupacijom, uključujući nezakonito anektirani poluotok Krim.
Sobjanin je ustvrdio da je jedan od ciljeva napada bio ometanje izbora, ali je rekao da u tome nije uspio.