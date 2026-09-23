Ukrajinci poslali Flamingo na Moskvu: Pogođen ključni objekt koji Rusima donosi milijarde

Ukrajina je u nedjeljnom velikom napadu na Moskvu i ruska naftna postrojenja upotrijebila novu krstareću raketu FP-5 Flamingo, projektil mase oko šest tona i dometa gotovo 3200 kilometara.

U napadu, u kojem je prema dostupnim podacima lansirano i više od tisuću dronova, korištene su rakete Flamingo kako bi se pogodili ciljevi u ruskoj prijestolnici i njezinoj okolici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je riječ o najdalekometnijem oružju kojim Kijev trenutačno raspolaže. Raketu je razvila i najvećim dijelom proizvodi ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point. Prema dostupnim podacima, Flamingo nosi znatno veću bojevu glavu od američke krstareće rakete Tomahawk, a nadmašuje je i dometom, piše NY Post.

Jedna od meta napada bila je moskovska rafinerija Gazpromnjeft-Moskva, u kojoj su nakon udara izbili veliki požari. Prema ruskim podacima, rafinerija godišnje preradi oko 11,6 milijuna tona nafte.

‘Naši dalekometni odgovori protekle su noći imali vrlo značajan učinak u moskovskoj regiji’, objavio je Zelenski na X-u. ‘Pogođeni su jedan od ključnih objekata ruske naftne industrije i logistički objekt agresora.’ ‘Riječ je o milijardama dolara kojima se održava ratni stroj’, dodao je.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Flamingo je već korišten u veljači, kada je Ukrajina njime pogodila tvornicu Votkinsk, koja je pod kontrolom Kremlja i nalazi se oko 1380 kilometara od ukrajinske granice. Tada je to bio najdublji ukrajinski udar na ruski teritorij izveden oružjem domaće proizvodnje. Najuspješnija ukrajinska raketa Proizvodnja rakete predstavljena je javnosti u kolovozu 2025. Flamingo je dug oko 12 metara, a ime je dobio po ružičastoj boji prototipa tijekom testiranja. Zelenski je tada poručio da bi mogao postati ‘najuspješnija ukrajinska raketa’.

U najnovijem napadu korištena je zajedno s novom balističkom raketom Pelican. Ona ima kraći domet, ali je prema dostupnim informacijama brža, a jedna od njezinih zadaća trebala bi biti opterećivanje ruske protuzračne obrane kako bi dalekometni projektili imali veće izglede probiti se do ciljeva. Najveći napad na Moskvu dosad Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin noćni je napad opisao kao najveći na rusku prijestolnicu od početka rata, a značajna šteta zabilježena je na rafineriji. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ruske rafinerije i drugu naftnu infrastrukturu. Napadi su pridonijeli problemima u opskrbi gorivom, rastu cijena i redovima na benzinskim postajama u dijelovima Rusije.

New details on the damage to the Moscow Oil Refinery: both of its primary crude-processing units, in total accounting for 53% of capacity, caught fire during the September 20 strike, - Reuters



Crude processing has now completely stopped, yet again.



P.S: After the previous… pic.twitter.com/zJU2BGDOZV — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 21, 2026