VIDEO Amerikanci žestoko uzvratili Iranu: Bombardirani ključni vojni ciljevi

Američka vojska je u četvrtak rekla da je tijekom noći uspješno izvela niz napada na ciljeve u Iranu, opisavši napade kao "moćan" odgovor na pokušaje Irana da dan ranije balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku
Ciljevi napada su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, objekti za nadzor obale i obranu te pomorska sredstva, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj platformi X rano u četvrtak, po lokalnom vremenu u Iranu.
Svrha prekonoćnih napada je bila dodatno smanjiti "prijetnju koje Iran i njegovi posrednici predstavljaju za američke snage, komercijalno brodovlje i susjedne zemlje (Perzijskoga) zaljeva", kazao je CENTCOM.
Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama na jugu zemlje. Novinska agencija Fars, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), objavila je da je do napada došlo na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu te u pokrajini Bušehr.
Američka vojska je kazala da je Teheran lansirao nekoliko balističkih projektila prema američkim snagama na Bliskom istoku rano u srijedu, što predstavlja prvi zabilježeni napad Teherana otkako je Washington zaustavio svoje napade na iranske ciljeve tijekom vikenda.
Vojska je presrela sve projektile, prema CENTCOM-u, koji nije specificirao što su bili ciljevi Irana.
Iranska državna televizija je citirajući priopćenje IRGC-a rekla da su rakete gađale američku vojnu bazu u Jordanu. Jordanske oružane snage su objavile da su presrele pet balističkih projektila lansiranih iz Irana.
Američke snage i njihov saveznik Saudijska Arabija su nedugo zatim izveli napade u Iraku protiv, kako je rekla američka vojska, "terorista" koje podupire Iran. CENTCOM je objavio da napadi predstavljaju odgovor na preko 30 napada IRGC-a bespilotnim letjelicama tijekom protekla 72 sata.