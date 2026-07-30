VIDEO Amerikanci žestoko uzvratili Iranu: Bombardirani ključni vojni ciljevi

Ciljevi napada su bili zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica, objekti za nadzor obale i obranu te pomorska sredstva, objavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj platformi X rano u četvrtak, po lokalnom vremenu u Iranu.

Svrha prekonoćnih napada je bila dodatno smanjiti "prijetnju koje Iran i njegovi posrednici predstavljaju za američke snage, komercijalno brodovlje i susjedne zemlje (Perzijskoga) zaljeva", kazao je CENTCOM.

Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama na jugu zemlje. Novinska agencija Fars, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), objavila je da je do napada došlo na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu te u pokrajini Bušehr.