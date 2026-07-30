Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 30

Potres magnitude 7,1 u utorak je prouzročio golemu štetu na otoku Kyushuu. Uništio je brojne domove, oštetio mostove, pokrenuo požare i ostavio desetke tisuća stanovnika bez struje i vode. Ažurirani broj od 30 poginulih objavila je japanska premijerka Sanae Takaichi.

U četvrtak ujutro je oko 22,5 tisuća kućanstava i objekata i dalje bilo bez električne energije, dok je oko 84 tisuća kućanstava u srijedu navečer bilo suočeno s prekidima u opskrbi vodom.

Televizijske snimke prikazale su stanovnike kako čekaju u redovima za gorivo i pitku vodu, u trenutku kad se tijekom vikenda u toj regiji očekuju temperature do 38 stupnjeva.