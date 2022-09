Pusić: Ovo je početak kraja Putinovog režima, uproprastio je kineske planove

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Newsroomu je komentirala rusku aneksiju okupiranih područja u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je Rusiji pripojio Luhansk, Donjeck, oblasti Herson i Zaporižje, a Europska unija je poručila neće priznati aneksiju.

“Ovo što su Rusi organizirali u četiri ukrajinske regiji odbijam gledati i zvati u bilo kojoj formi referendumom ili kvazi referendumom. To je pervezni oblik etničkog čišćenja i to tako trebamo zvati”, kazala je Pusić u Newsroomu , dodajući da tamo nitko nije mogao slobodno glasati.

Naglasila da je ovo što se dogodilo u ove četiri regije nova razina etničkog čišćenja. Putin je ranije poručio da će se napad na pripojene regije smatrati napadom na Rusiju pa se postavlja pitanje hoće li takve napade iskoristiti za pokretanje nuklearnog rata.

“To nije Rusija, to je Ukrajina. Ovo je jedno peti put da Putin ili Medvedev prijete nuklearnim oružjem i nuklearnim ratom, i puno prije, i prije invazije je Putin krenuo tim prijetiti”, rekla je.

“Putinova agresija upropastila kineske planove”

Osvrnula se na suradnju između Kine i Rusije, navodeći da je Putinova invazija poremetila planove kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

“Mislim da je Kini tog ludovanja dosta. Kina ima određeno savezništvo, ali Kina je uložila mnogo novaca i godina u projekt ‘Put svile’, trgovinsko povezivanje s Europom, i drugi projekt ‘Inicijativa 17+1’, još jedan trgovinsko-ekonomski model. Oba ta projekta su bitno vezana za Ukrajinu jer svi ti putevi prolaze kroz Ukrajinu i ona je ključna za taj novi kineski pristup i otvranje prema Aziji i Europi”, kazala je Pusić i dodala:

“I to je Putinova agresija na Ukrajinu zapravo upropastila. Vidjelo se u Putinovim reakcijama nakon razgovora s kineskim predsjednikom da mu je ovaj rekao nešto oštro. On će sada pokušati pregovarati o miru. Ovaj mu je vjerojatno rekao da završi to kako god zna, što prije. On (Putin) mora spasiti obraz pred svojim krugom i potencijalnim konkurentima u Rusiji i to će pokušati učiniti tako da će reći da je donio još teritorija Rusiji i da su time postigli ono što su željeli i da nema razloga za dalje ratovanje. Mislim da je to razlog za ovu paradu, ovaj cijeli cirkus.”