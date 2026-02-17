Velika promjena za taksiste: Bez ove kartice od lipnja više ne smiju na cestu

Čini se da bi se u taksi sektor mogao uvesti red. 'Onaj koji vozi taksi mora imati 21 godinu , mora imati vozačku dozvolu B kategorije, mora imati ispit za autotaksi-vozača položen po posebnom programu i, ono najbitnije, mora biti osoba koja nije evidentirana u kaznenoj evidenciji', rekao je tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Vanje Margetića .

Osim toga, taksi kartice postaju obavezne te će biti riječ o dvije kartice , jedna za vozača, a druga za vozilo. Kako donosi prilog Dnevnika Nove TV, kartice se izdaju na rok od pet godina, a trebalo bi biti vidljivo tko vozi taksi, ima li iskustva i odakle je vozač, što stručnjaci smatraju dobrim zbog kvalitete usluge.

'Mislimo da nam je svima u interesu da građani znaju s kim se voze i da time dižemo kvalitetu i sigurnost vožnje na još viši nivo', rekao je Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb. Slično smatraju i taksi vozači.

'Pozdravljamo kartice vozača ako kriteriji za nadzor budu pravedni i temeljiti, međutim ako i dalje svatko može voziti taksi, onda kartica nema smisla. Budući da je dosta stranaca u taksiju, ja smatram da nijedan ne bi trebao voziti bez adekvatne provjere, provjere SOA-e', kazao je vozač iz Zadra Ivan Bulat.

Kako navodi isti izvor, trošak izrade kartice je 80 eura, odnosno 150 eura u žurnom postupku, a svi taksi vozači nakon 4. lipnja morat će imati tu karticu. Neće moći raditi bez nje, a najavljuje se periodičko provjeravanje kartica.