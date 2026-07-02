Izgubili ste pravo na zdravstveno osiguranje? Ovo su tri opcije koje imate

Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj te stranci s odobrenim stalnim ili dugotrajnim boravkom. Međutim, osobe kojima se promijeni životni status – primjerice nakon završetka školovanja, promjene zaposlenja ili drugih okolnosti koje utječu na osiguranje – moraju voditi računa o rokovima za prijavu HZZO-u kako ne bi izgubile pravo.

Ipak, gubitak osiguranja ne znači da se ono ne može ponovno ostvariti, a postoji nekoliko načina za povratak u sustav.

Uz to, nezaposlene osobe koje nisu prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ima obavezu osobno se javljati HZZO-u kako bi zadržale zdravstveno osiguranje. Više od 10.000 njih prošle godine to nije učinilo te su ostali bez prava na zdravstveno osiguranje koje se financira iz državnog proračuna.

Tri načina za ponovno stjecanje prava

Kako piše Dnevnik.hr, osobe koje izgube obvezno zdravstveno osiguranje mogu ga ponovno ostvariti na jedan od tri načina:

pronaći drugu zakonsku osnovu za osiguranje za koju nije propisana obveza javljanja HZZO-u svaka tri mjeseca, primjerice kao član obitelji osiguranika, korisnik nacionalne naknade ili hrvatski branitelj

za osiguranje za koju nije propisana obveza javljanja HZZO-u svaka tri mjeseca, primjerice kao član obitelji osiguranika, korisnik nacionalne naknade ili hrvatski branitelj samostalno plaćati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje

ostvariti pravo preko sustava socijalne skrbi.

Iz HZZO-a ističu da je, u slučaju dvojbi oko mogućnosti ponovnog uključivanja u sustav, najbolje obratiti se najbližoj područnoj službi ili ispostavi Zavoda, gdje građani mogu dobiti informacije o osnovi po kojoj mogu ostvariti pravo na osiguranje.

Koliko stoji samostalno plaćanje?

Ako osoba ne ispunjava uvjete za osiguranje ni po jednoj zakonskoj osnovi, može sama uplaćivati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje. U tom slučaju moguće je ugovoriti i trajni nalog u banci kako bi se doprinos automatski plaćao svakog mjeseca.

Visinu mjesečnog doprinosa određuje nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, a iznos se usklađuje svake godine. Za 2026. godinu doprinos iznosi oko 125 eura mjesečno.

Pravo preko sustava socijalne skrbi

Građani koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje mogu pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvariti preko sustava socijalne skrbi, ako ga ne mogu steći po nekoj drugoj osnovi.

U tom slučaju nadležno upravno tijelo županije, koje obavlja poslove državne uprave iz područja socijalne skrbi, donosi odgovarajuće rješenje na temelju kojeg osoba može ponovno ući u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja.

To znači da osobe koje nisu u mogućnosti same plaćati doprinose mogu podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb i, ako ispunjavaju propisane uvjete, ponovno ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.