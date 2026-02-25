Taktika iz sovjetskog doba: Nema više velikih ofenziva, Rusi igraju na ovu kartu

Nakon četiri godine rata u Ukrajini bojišnica je u velikoj mjeri zamrznuta. U takvim okolnostima Rusija je promijenila pristup i počela primjenjivati novu taktiku poznatu kao 'tisuću rezova' – niz istodobnih napada malih skupina vojnika koje pokušavaju prodrijeti dublje u ukrajinski teritorij iskorištavajući slabosti u obrani

Umjesto snažnog i odlučujućeg udara, ruske snage sada se oslanjaju na male jurišne jedinice sastavljene od dva do tri vojnika. Cilj nije spektakularan proboj, nego sporo i bolno iscrpljivanje protivnika. Prema riječima Erika Stijnmana iz nizozemskog Instituta Clingendael, ova je taktika tijekom 2025. postala sve važnija, a do ljeta je prerasla u primarni način djelovanja ruskih snaga na frontu, piše France24. Povratak sovjetskih metoda Stručnjakinja za Rusiju Veronika Hinman s britanskog Sveučilišta Portsmouth ističe da je riječ o svojevrsnoj obnovi sovjetskih prikrivenih taktika iz Drugog svjetskog rata, prilagođenih suvremenom ratovanju.

Male skupine, s rijetko više od deset boraca, pokušavaju neprimjetno prodrijeti kroz ukrajinske linije. Njihova je prednost diskrecija – manji broj ljudi teže je otkriti, osobito u uvjetima masovnog korištenja dronova. Prema američkom think tanku Institut za međunarodne odnose Atlas, takve su mikrojedinice ostvarile taktičke pomake u ključnim gradovima poput Kupjanska i Pokrovska. Testiranje i iscrpljivanje obrane Ruske snage uspjele su u studenome 2025. probiti ukrajinske linije kod Pokrovska koristeći male skupine boraca, što je prisililo ukrajinsku vojsku na povlačenje. Moskva je potom objavila zauzimanje tog strateški važnog grada u Doneckoj oblasti, iako Kijev tvrdi da i dalje kontrolira dio grada. VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Cilj je pronaći rupe u obrani malim brojem ljudi, a zatim poslati pješaštvo, objašnjava Hinman. Ruski vojnici pritom koriste termoizolacijske prekrivače ili šatore koje drže podalje od tijela kako bi otežali detekciju. Pokušavaju se što više približiti ukrajinskim položajima, provjeriti njihovu snagu i raspored te, ako je moguće, nanijeti gubitke. Čak i ako Rusija u tim operacijama izgubi više vojnika, procjenjuje se da lakše podnosi takve gubitke nego Ukrajina. Rat bez spektakularnih proboja Taktika 'tisuću rezova' ne mora nužno rezultirati velikim teritorijalnim dobicima. Umjesto toga, riječ je o promjeni mentaliteta, od težnje za velikim udarcima prema diskretnijem pristupu, s mnogo upornosti. Stručnjaci ističu da je to svojevrsna 'strategija siromašnog čovjeka', primijenjena u situaciji u kojoj Rusija nema kapacitete za velik operativni proboj. Masovna prisutnost dronova na bojištu također je presudna. Velike skupine vojnika lako se otkrivaju i postaju mete topništva dok su male, pokretne jedinice znatno teže uočljive.