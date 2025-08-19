Velika analiza sastanka u Bijeloj kući: Jedna tema izbjegavala se pred medijima

Atmosfera susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući bila je znatno mirnija nego prilikom njihova prethodnog, burnog sastanka u veljači. Kako piše BBC, obojica su ovaj put nastojala izbjeći sukobljene tonove, iako ključne razlike ostaju

Zelenski se u Ovalnom uredu pojavio u odijelu s kragnom, a Trump mu je uputio kompliment na račun izgleda. Ukrajinski predsjednik više je puta zahvaljivao domaćinu, dok je njegov nastup bio suzdržan, gotovo oprezan – kao da nije želio javno izreći stavove koji se ne bi svidjeli američkom predsjedniku. No, kada su dvojica predsjednika izašla pred novinare zajedno s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, razlike su izašle na vidjelo. Dok su Berlin i Pariz inzistirali da je prekid vatre u Ukrajini nužan sljedeći korak, Trump je tvrdio da primirje nije potrebno prije trajnog političkog rješenja. Zelenski je tom prilikom ostao primjetno tih.

Sigurnosna jamstva kao ključna tema Iako detalji nisu otkriveni, razgovori iza zatvorenih vrata bili su fokusirani na sigurnosna jamstva za Ukrajinu i mogućnost budućeg sastanka Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je kasnije istaknuo da su jamstva nužna 'početna točka za završetak rata'. 'Sigurnosna jamstva vjerojatno će 'raspakirati' naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od slijedećih tjedan do deset dana"' rekao je Zelenskij na brifingu za novinare nakon sastanaka. Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije. Na konferenciji za novinare izvan Bijele kuće, ukrajinski predsjednik otkrio je da bi jamstva mogla uključivati paket vrijedan 90 milijardi dolara kojim bi Kijev od Washingtona nabavio američko oružje, uključujući zrakoplovne i proturaketne sustave, ali i druge vrste naoružanja o kojima nije želio govoriti.

Također je rekao kako bi SAD trebao kupovati ukrajinske dronove, čime bi se potaknula domaća proizvodnja bespilotnih letjelica. Iako formalni sporazum još nije postignut, Zelenski vjeruje da bi dogovor mogao biti postignut u roku od deset dana. Mogući sastanak s Putinom Ukrajinski predsjednik bio je otvoreniji kada je riječ o potencijalnom susretu s Vladimirom Putinom. Rekao je da je spreman izravno razgovarati s ruskim čelnikom, a ako Moskva pristane, Trump bi mogao sudjelovati u tim pregovorima. Putin se, međutim, do sada opirao ideji susreta licem u lice sa Zelenskim. 'Ukrajina nikada neće stati na putu prema miru', poručio je Zelenski, dodavši kako datum sastanka još nije određen. Neugodna pitanja pred kamerama Jedna od tema koju su čelnici izbjegavali pred medijima odnosila se na moguće teritorijalne ustupke Ukrajine. Zelenski je, ipak, iskoristio priliku da Trumpu pokaže kartu Ukrajine i naglasi kako je Rusija u posljednjih tisuću dana rata zauzela manje od jedan posto teritorija. Prema njegovim riječima, to je bilo novo i za američke domaćine, a navodno je promijenilo Trumpovo raspoloženje tijekom razgovora.