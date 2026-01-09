Poznato kako će biti srušen neboder Vjesnika: Bačić otkrio detalje

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić obratio se javnosti nakon što je za rušenje nebodera Vjesnika odabran izvođač

Gotovo dva mjeseca nakon požara koji je teško oštetio konstrukciju nebodera Vjesnika, poznato je tko će rušiti 16-erokatnicu na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja. Posao vrijedan pet milijuna eura, što uključuje projektiranje i rušenje zgrade i njenog zapadnog aneksa, dobila je vinkovačka tvrtka Eurco, jedna od vodećih u segmentu rušenja objekata u Hrvatskoj.

Podsjetimo, nakon požara koji je izbio u noći sa 17. na 18. studenog, a kojeg su, prema navodima policije i tužitelja, podmetnula dva osamnaestogodišnjaka koji su te večeri u društvu maloljetnika ušli u neboder te ondje proveli nekoliko sati, statičari su procijenili da je konstrukcija teško oštećena te da bi uslijed olujnog vjetra ili potresa došlo do njenog urušavanja. Otada do danas je zatvoren podvožnjak i južni kolnik Slavonske avenije, a na sjevernoj strani napravljena je prometna premosnica kojom je omogućen promet u oba smjera po Slavonskoj. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine još je u prosincu prikupilo 18 ponuda za rušenje te je ubrzalo proceduru kako bi se ono što prije dogodilo.

Ministar Branko Bačić tada je poručio da odluku očekuje sredinom siječnja, što se i dogodilo, a da bi se rušenje trebalo obaviti u veljači. Doduše, nije poznato na koji način će se neboder rušiti. On se može rušiti eksplozivom ili mehanički, a o svemu bi se trebao oglasiti ministar Bačić. Rok za rušenje 90 dana "Na temelju analize ponuda pokrenuli smo postupak nabave za projektnu dokumentaciju, ali ne na 18 ponuda, već za njih pet za koje smo procijenili da su one najpouzdanije i da ćemo s njima nastaviti pregovaranje. Tada smo definirali osnovne elemente nabave, a to su da cijena iznosi pet milijuna eura bez PDV-a. Ponuđačima smo ponudili da se odrede prema metodi rušenja te da ćemo prihvatiti ekonomski najpovoljniju ponudu, na način da su kriteriji bili cijena od 30 posto, reference stručnjaka su bile važne, jer želimo da projekt i proces uklanjanja budu vođeni od strane ljudi s iskustvom. To je nosilo 35 posto, a rok za dovršenje prve faze je 15 posto. To se odnosilo na vrijeme kad će se moći pustiti podvožnjak Slavonske avenije, ali ne i južni kolnik, jer će on biti potreban za izvođenje radova. Neće to biti moguće pustiti u promet, dok se ne izvede uklanjanje i dok se ne ukloni preostali materijal. Dvadeset posto bodova se odnosilo na rok cjelokupnog završetka, što znači uklanjanje, priprema projekta, selektiranje i recikliranje građevinskog materijala, priprema gradilišta. Maksimalan broj od 100 bodova, odnosno što veći broj bodova je bio temeljni kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude", rekao je Bačić te ponovio ime izvođača.

Najpovoljnija ponuda "Nakon pristiglih ponuda, utvrdili smo da je najpovoljnija ponuda tvrtke Eurco d.d. Ponuda će iznositi 3,2 milijuna bez PDV-a, odnosno 5,2 milijuna s PDV-om. Rok za izvođenje prve faze, odnosno puštanje podvožnjaka u promet je 30 dana, a dovršetak radova je 90 dana nakon potpisa ugovora. Dakle, od potpisa ugovora tvrtka ima rok za pripremu projekta, rušenje i odvoz građevinskog materijala. Rok izvršnosti je 19. siječnja, a dotad kompanije koje su dale ponudu mogu dati žalbu DKOM-u. Ako ne pristigne žalba, planiramo potpisati ugovor 21. siječnja i otada teče rok od 90 dana za sve. Održali smo sastanke sa svim suvlasnicima. Paralelno s postupkom odabira izvođača radova, proveli smo postupak nabave stručnog nadzora i revidenta. Za stručni nadzor je odabrana tvrtka Gark konzalting iz Zagreba, a za revidenta tvrtku Toning d.o.o. iz Zagreba", otkrio je Bačić.

Strojno uklanjanje "Kad smo uputili našu natječajnu dokumentaciju nismo se odredili prema načinu uklanjanja. Ponuđači to nisu bili dužni navesti, ali je Eurco naveo da će to biti strojno rušenje. Tražili smo ponude s referencama za uklanjanje industrijskih objekata, mostova i slično. Eurco je srušio najveću građevinu u Hrvatskoj, to je dimnjak koksare, rušili su i mostove na Savi i imaju najveće reference i stručno iskustvo. To je kratak i zahtjevan rok i uvjereni smo da će izvođač taj rok ispoštivati. 21. siječnja počinje rok za uklanjanje. Samo uklanjanje će biti kad projekt bude revidiran i kad stigne suglasnost da je projektant izvršio projekt u skladu stručnih normi. Rok za izvršenje projekata i rušenje je 90 dana. Izvođač je bio dužan dokazati pridržavanje svih obveznih normi koje smo utvrdili u postupku, a način strojnog uklanjanja će biti utvrđen projektom kojeg će napraviti, dostaviti i koji će biti revidiran", rekao je Bačić.

Konstrukcija se nije pomaknula Odgovorio je i na pitanje je li imovina u državnom vlasništvu osigurana. Referirali smo se prema svim korisnicima tog prostora kada je u pitanju osiguranje i zaštita imovine. Mi na dnevnoj razini postajemo vlasnici imovine. RH svakodnevno stječe iz raznih razloga novu imovinu, bez obzira jesu li to zemljišta, poslovni prostori i stanovi. Mi želimo i inzistiramo da se prema toj imovini postupa odgovorno, ali često je imovina zapuštena, vlasnički sporna i to zahtijeva vrijeme da se ta imovina privede svrsi i da se može koristiti. Zatražili smo da se svi objekti osiguraju u smislu financijskog osiguranja, ali i nepogoda koje bi se na toj imovini mogle dogoditi", rekao je Bačić, a zatim otkrio kakvo je stanje konstrukcije. "Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je nakon gašenja požara postavio posebne instrumente kojima bi se pratilo gibanje konstrukcije te nije utvrđeno pomicanje i dodatno opterećenje konstrukcije nakon požara, pa ni zbog snijega. Najveće opterećenje je bilo nakon požara, zbog velikih količina vode kojima se gasio požar", naglasio je te ponovio: "Mi smo proveli postupak u kojem smo ponuđačima dali mogućnost da nam dostave ponude u kojima će se oni odrediti hoće li biti strojno uklanjanje ili miniranje. Dali smo i parametre kako ćemo se mi odrediti prema samom procesu. Važni su nam bili drugi kriteriji, a to su cijena, stručnost te rokovi završetka prve i druge faze. Nije bilo potrebno ni navesti način uklanjanja, ali je Eurco naveo da će to biti strojno rušenje. Eurco nas je uvjerio da ima stručnost i iskustvo i prema tome smo se odredili", dodao je.

