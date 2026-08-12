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Drama u Velebitskom kanalu: Bura odnijela dvojicu Čeha na SUP-u i talijansku posadu jedrilice

M.Či./Hina

12.08.2026 u 14:57

Spašavanje na moru
Spašavanje na moru Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
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U Velebitskom kanalu sinoć su spašena dvojica mlađih čeških državljana, koji su se za jake bure zatekli u moru na SUP dasci, a spašeno je i dvoje talijanskih državljana, tj. dvočlana posada jedrilice, koja je pod udarima jake bure nekontrolirano plutala morem

O tome te o spašavanju nautičara, koji je udario u ribogojilišni kavez na Dugom otoku, izvijestila je u srijedu Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru.

Dojava o pogibeljnoj situaciji za dvoje mladih državljana Republike Češke zaprimljena je sinoć u 21,23 sati, posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Gospić, nakon čega je uspostavljena izravna komunikacija sa pozivateljima. S obzirom na slabu čujnost zbog pozadinske buke uslijed nevremena na moru, nepoznavanja engleskog jezika te općeg stanja šoka pozivatelja, s ciljem utvrđivanja što točnije pozicije iz Nacionalne središnjice su, u suradnji sa drugim službama, brzo ustanovili najbližu vjerojatnu lokaciju - sjeverno od otočića Zečevo i uvale Mala Luka na otoku Krku kamo su odmah isplovili službenici Lučke kapetanije Senj.

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Službenici senjske Lučke kapetanije pronašli su dvojac na rekreativnoj SUP dasci u 22,31 sati, ukrcali ih na spasilačku brodicu te nakon okrjepe prevezli u Sv. Juraj. U drugom slučaju, također u Velebitskom kanalu, posada motornog trajekta „Barbat“ u vlasništvu Rapske plovidbe, jutros se odazvala pozivu hitnosti, kojeg su u 5,06 sati zaprimili putem Obalne radio postaje ORP Rijeka-radio, prema jedrilici bez pogona.

Na jedrilici dugačkoj 10 metara, koja je u vlasništvu domaće charter tvrtke, bila su dva člana posade, državljani Italije, koji su pod udarima bure nekontrolirano plutali Velebitskim kanalom, ispred mjesta Stinice.

Posada trajekta uspjela je uhvatiti jedrilicu u tegalj kod rta Glavina na otoku Rabu, na samo 300 do 400 metara od obale, nakon čega su ju oteglili prema Mišnjaku.

U trećem slučaju je slovenski nautičar brodicom udario u ribogojilišni kavez na Dugom otoku, sam je prijavio nesreću, a ozlijeđenih i onečišćenja mora nije bilo.

Slovenski državljanin je prijavio nesreću noćas oko 2,43 sata, nakon što je vlastitom brodicom udario u kavez ribogojilišta između rta Gubac i rta Žman, kod mjesta Luka na Dugom otoku. O događaju su obaviješteni Lučka kapetanija Zadar i Ispostava lučke kapetanije Sali, a preliminarnim očevidom na poziciji nesreće ustanovljeno je kako su na brodici duljine 15 metara u trenutku nesreće boravile dvije osobe, državljani Slovenije. Voditelj  brodice upućen je u daljnja postupanja u vezi utvrđivanja uzroka pomorske nesreće, a sam će organizirati tegalj svoje brodice.

U tijeku je i akcija traganja i spašavanja tijekom koje je uvali Butinj na otoku Krku pronađena mlađa žena, odnosno jedna od četiri osobe iz Portugala, koje su nestale nakon što su se noćas na more u Velebitskom kanalu uputile na manjem gumenom čamcu. 

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