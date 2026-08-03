Vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, najzahtjevnije bilo kod Bokanjca

Drugi požar izbio je na području Mandalenčića (Gračišće – Pazin), gdje su vatrom zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma. U gašenju sudjeluju dva Canadaira, a požar je pod nadzorom vatrogasaca.

Na području Istarske županije su zabilježena dva požara. Prvi je bio na području Bala – Barbarige, gdje je izgorjelo oko pet hektara trave, niskog raslinja i makije. Na intervenciji je sudjelovalo 29 vatrogasaca s devet vozila, a požar je lokaliziran nešto nakon 11 sati. Iako su bila zatražena dva Canadaira, njihov angažman nije bio potreban jer su zemaljske snage uspjele staviti požar pod kontrolu.

Na području Splitsko-dalmatinske županije aktivan je požar na području Ravno – Vrdovo – Debelo Brdo. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i makiju na nepristupačnom terenu, a tijekom gašenja angažirana su tri Canadaira i tri Air Tractora. Uz današnje intervencije, vatrogasci i dalje provode sanaciju i osiguranje požarišta na području Istarske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije nakon požara koji su izbili tijekom proteklih dana.

Državni vatrogasni operativni centar 193 izvijestio je kako tijekom dana nije zaprimio informacije o drugim većim ili značajnijim vatrogasnim intervencijama. Vatrogasci su istodobno upozorili građane da ne koriste dronove za snimanje požarišta jer njihova prisutnost može ugroziti sigurnost posada protupožarnih zrakoplova i vatrogasaca na terenu te dovesti do prekida zračnog gašenja.

Pozvali su građane da se ne približavaju požarištima radi snimanja ili fotografiranja te poručili da će svako neovlašteno korištenje dronova u zoni požara biti prijavljeno policiji. 'U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193', poručili su iz HVZ-a.