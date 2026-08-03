Božinović izrazio sućut obitelji stradalih u Zagorju: 'Postoje tragedije pred kojima čovjek jednostavno zanijemi'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u ponedjeljak sućut obitelji i prijateljima stradalih u obiteljskoj tragediji u Svetom Križu Začretju, istaknuvši kako je riječ o stravičnom gubitku mladih života

Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome je li majka ranije prijavljivala obiteljsko nasilje, Božinović je rekao da policija aktivno surađuje s centrima za socijalni rad. 'U konkretnom slučaju u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom', rekao je Božinović. Kazao je da policija i Državno odvjetništvo provode izvide te izrazio uvjerenje da će biti istražene sve okolnosti važne za rasvjetljavanje slučaja. 'Postoje tragedije pred kojima čovjek jednostavno zanijemi. Bol je nepojmljiva', rekao je Božinović, te izrazio sućut majci, rodbini i prijateljima stradalih, posebno naglasivši težinu slučajeva u kojima stradaju maloljetna djeca.

Istaknuo i kako se mora provesti obdukcija, nakon koje će, kada se ispune zakonski uvjeti, policija i Državno odvjetništvo detaljnije izvijestiti javnost. U Svetom Križu Začretju u subotu su u obiteljskoj kući pronađena tijela oca i njegovo dvoje maloljetne djece. Prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo, no službene okolnosti smrti još nisu potvrđene te ih utvrđuju policija i Državno odvjetništvo.

Tragedija u Zagorju Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak







+18 Tragedija u Zagorju Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak