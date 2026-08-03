Šef DHMZ-a: Neki su kolege brzi na okidaču, pa daju veća, jača upozorenja

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda dr. sc. Ivan Güttler rekao je da će temperature zraka između 35 i 40 CElzijusevih stupnjeva biti barem do kraja tjedna

Gostujući u Dnevniku Nove TV rekao je da će u petak biti 'vjerojatno nešto malo manje topao zrak', ali i da su 'lokalno moguće i nestabilnosti'. Vrele noći 'Međutim visoke temperature za ovaj dio godine se nastavljaju i od vikenda. Mi smo trenutno izdali nekoliko serija upozorenja. Ta upozorenja će i rasti do srijede, a tada, recimo u petak, na nekoliko regija ćemo spustiti s crvenog natrag na narančasto', rekao je Güttler.

Osim vrućih dana, problem su i vruće noći, a u Senju je minimalna temperatura tijekom vikenda bila 30 stupnjeva, što znači da ni po noći nije padala ispod toga. Güttler kaže da su posebno teške već situacije kada temperature tijekom noći ne padnu ispod 20 stupnjeva. "U Senju nisu pale ispod 30 stupnjeva. To posebno otežava hlađenje djeci, starijima, bolesnim ljudima, tako da je potrebno malo više brige oko te skupine građana u tom dijelu dana", rekao je i preporučio da se i tijekom noći pije više tekućine te provodi pasivno i aktivno hlađenje. Na pitanje kakvo je stanje s razinama podzemnih voda te može li na njih utjecati jedna jača kiša, čelnik DHMZ-a rekao je da su i te razine, koje prate hidrolozi Zavoda, također kao i vodostaji u silaznoj putanji.

Vodostaj Save kod Slavonskog Broda Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

"Nažalost, jedna kiša ne može pomoći u takvim situacijama. Bit će potrebno dulje razdoblje povećanja količina oborina kako bi se obnovile rijeke i ove rijeke i jezera, ali i podzemne razine", rekao je Güttler. Dodao je da smo sada u najtoplijem dijelu godine i da se očekuju temperature iznad 30 stupnjeva, ali da su ove temperature značajno više od uobičajenih iznosa, i to pet do deset stupnjeva te da to opterećenje s temperaturom i porast temperature je ipak nešto što možemo očekivati iz desetljeća u desetljeće. Dva smjera rješavanja klimatske krize Na pitanje može li se već danas nešto početi raditi kako bi u se u budućnosti prevenirale ovakve situacije, rekao je da u Hrvatskoj i velikom broju zemalja svijeta postoje dva smjera rješavanja klimatske krize. "I u Hrvatskoj bilježimo sve veće ulaganje u zelenu tranziciju, prelazak na nove izvore energije, na vjetar, na solarnu energiju, na elektrifikaciju prometa, hlađenja i grijanja. To je jedan smjer rješavanja uzroka klimatskih promjena. Drugi smjer je jačanje sustava prilagodbe: od ulaganja u sustav obrane od poplava, u sustav obrane od suše, u sustav obrane od požara, nešto u čemu vidimo velike pomake zadnjih godina", objasnio je Güttler. Naglasio je da se ovih dana trebaju pratiti vremenska upozorenja. "Mi smo sada u razdoblju visokih temperatura koje će trajati barem ovaj tjedan, vjerojatno i sljedeći. A onda, dugoročno, kad donosimo neku odluku o ulaganju, recimo u novu fasadu ili novo prijevozno sredstvo, razmotriti možemo li imati nekakav uređaj ili nekakav automobil koji je čišći za okoliš. Također, preporuke čuvanja vode su nešto što je dosta značajno ovih dana za nas", poručio je Güttler. Nema signala za jače nevrijeme Na pitanje može li se očekivati veliko nevrijeme, možda i s tučom, na kraju ovog toplinskog vala, čelnik DHMZ-a rekao je da se, za sada, promjena vremena očekuje krajem tjedna, s temperaturama prema 35 stupnjeva.

Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL







+28 Rijeka Dunav je kod Batine dosegnula povijesno najniži vodostaj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL