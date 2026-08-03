bez opasnosti

Lokaliziran požar kod Katuna Gračaškog u Istri

V. B./Hina

03.08.2026 u 20:31

Požar u Istri
Požar u Istri Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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Lokaliziran je požar kod Katuna Gračaškog u Istri koji je izbio u ponedjeljak u 14.30 sati, te više nema opasnosti za kuće koje su od vatrene linije bile udaljene svega stotinjak metara, potvrđeno je iz Vatrogasne zajednice Istarske županije

Požar je uz pomoć dva kanadera lokaliziran u 18 sati.

Također, ponovno je u aktivan dalekovod snage 110 kV , koji je tijekom intervencije bio isključen, te je opskrba električnom energijom normalizirana. Požar je izazvao udar groma tijekom suhog vremena.

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Požar je, procjenjuje se, zahvatio između 10 i 15 hektara trave i niskog raslinja. U gašenju su sudjelovali pripadnici Javnih vatrogasnih postrojbi Pazin, Labin i Poreč te članovi DVD-a Lupoglav.

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