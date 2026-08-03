U Engleskoj i Walesu pali rekordi stari 190 i 115 godina: U povijesnim zapisima ovoga nije bilo

Prema privremenim podacima, Engleska i Wales ove su godine imali najsuši srpanj otkako se vode mjerenja. Met Office je srpanj opisao kao "izniman mjesec" u britanskoj klimatskoj povijesti jer su oboreni ili ozbiljno ugroženi rekordi vezani uz temperaturu, sunčevo zračenje i količinu oborina, javlja Euronews.

Pao rekord i iz 1911. godine

U Engleskoj je tijekom srpnja palo svega 6,5 milimetara kiše, odnosno tek 10 posto prosjeka za taj mjesec. Time je znatno nadmašen dosadašnji rekord iz 1911. godine, kada je zabilježeno 13,4 milimetra oborina.

Met Office navodi da je južna Engleska u srpnju zabilježila najsuši mjesec u povijesti mjerenja, koja se vode od 1836. godine.