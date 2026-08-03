U Engleskoj i Walesu pali rekordi stari 190 i 115 godina: U povijesnim zapisima ovoga nije bilo

Južna Engleska u srpnju je zabilježila najsušniji mjesec otkako postoje mjerenja, priopćio je britanski meteorološki ured Met Office, ističući da podaci sežu do 1836. godine
Prema privremenim podacima, Engleska i Wales ove su godine imali najsuši srpanj otkako se vode mjerenja. Met Office je srpanj opisao kao "izniman mjesec" u britanskoj klimatskoj povijesti jer su oboreni ili ozbiljno ugroženi rekordi vezani uz temperaturu, sunčevo zračenje i količinu oborina, javlja Euronews.
Pao rekord i iz 1911. godine
U Engleskoj je tijekom srpnja palo svega 6,5 milimetara kiše, odnosno tek 10 posto prosjeka za taj mjesec. Time je znatno nadmašen dosadašnji rekord iz 1911. godine, kada je zabilježeno 13,4 milimetra oborina.
Met Office navodi da je južna Engleska u srpnju zabilježila najsuši mjesec u povijesti mjerenja, koja se vode od 1836. godine.
U Walesu je tijekom srpnja palo 9,3 milimetra kiše, što je oko devet posto uobičajenog prosjeka i također manje od polovice prethodnog rekorda od 22,6 milimetara, postavljenog 1911. godine.
Voditeljica znanstvenih istraživanja u Met Officeu Amy Doherty srpanj je opisala kao "doista izvanredan mjesec u klimatskoj povijesti Ujedinjenog Kraljevstva".
'Kombinacija rekordne suše, iznimne topline i dosad nezabilježene količine sunčanih sati učinila je ovaj srpanj jednim od najupečatljivijih ljetnih mjeseci u našim povijesnim zapisima', rekla je Doherty.
Velik dio Europe ovog je ljeta pogođen ekstremnim vrućinama. Toplinski valovi izazvali su razorne šumske požare i ozbiljne suše, a hitne službe i bolnice bile su pod velikim pritiskom zbog povećanog broja intervencija povezanih s visokim temperaturama. Mnoge zemlje zabilježile su i porast broja smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom.
Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) procijenila je da je tijekom dvaju toplinskih valova u svibnju i lipnju u Engleskoj zabilježeno oko 2.877 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom.