Vatrogasci na krovovima kuća stradalih u potresu našli minsko-eksplozivna sredstva

Dodatna nevolja za stanovnike Petrinje nakon što su ostali bez krova nad glavom zbog potresa je vrijeme

Koliko najava hladnog i lošeg vremena u gradu bez dimnjaka pogoršava situaciju za RTL Danas komentirali su statičar Domagoj Buđarnija i Hrvoje Ostović, zapovjednik Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Petrinja.

Gotov da nema dimnjaka na tom području koji nije oštećen ili uništen.

"Uslijed potresanja i statike koja više nije sigurna, kako na objektima tako i na dimnjacima, opasnosti su višestruke. Od mogućnosti gušenja do koje može doći uslijed poroznosti dimnjaka, pogotovo oni koji su starije gradnje do požara koji mogu dodatno ugroziti stanovnike i prilikom čega može doći do ljudskih žrtava", rekao je Ostović.

Prilikom sanacija nalaze i na opasnosti iz Domovinskog rata.

"Nažalost kroz aktivnosti, a bilo je gotovo 2500 intervencija koje su vatrogasci odradili na terenu, uz sve ostale zadaće s ciljem pomaganja građanima Petrinje, u dva slučaja smo usred saniranja krovova i dimnjaka zatekli i minsko eksplozivna sredstva. Apeliramo da građani predaju takva sredstva ukoliko ih imaju, bez sankcija se mogu predati nadležnoj policiskoj upravi, ali i da nam prilikom sanacije daju informaciju o tome kako ne bi došlo do ozljede vatrogasaca", poručio je Ostović.