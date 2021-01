Dumbović: Nisam znao za vojnu kuhinju, ali sam znao da nema šanse da vojska i robne rezerve nemaju ono što treba za jednu ovakvu elementarnu nepogodu

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović komentirao je kakvo je stanje na petrinjskom području deset dana nakon potresa

'Kad pogledamo prvi, drugi i treći dan, moram priznati da smo napredovali. Meni ostavlja dobar dojam, dojam koji ljudi očekuju u teško vrijeme jer imamo preveliku odgovornost. Ljudi me pitaju do kada će grad biti omotan trakama, do kada ćemo imati prepreke', komentirao je stanje u Petrinji deset dana nakon razornog potresa gradonačelnik Darinko Dumbović za Dnevnik N1 televizije.

Smatra da se situacija po pitanju zahtjeva za kontejnerima smiruje.