Drama na Visu: Umirovljeni vatrogasac satima čekao prijevoz do bolnice

Na Visu se umalo dogodila tragedija. Umirovljenom vatrogascu je pozlilo, a brodica koja ga je trebala prevesti u bolnicu, stigla je tek nekoliko sati kasnije.
Sve podsjeća na slučaj 26-godišnjeg Frane Borovine s Lastova, koji je preminuo nakon što je osam i pol sati putovao s Lastova do bolnice u Dubrovniku. Njemu se upala uha razvila u meningitis koji ga je koštao života. Srećom, u ovom slučaju život je spašen.
Kako doznaje Dnevnik.hr liječnica je nakon pregleda procijenila da bi pacijentu mogao biti potreban helikopterski prijevoz te ga je i zatražila. No, nakon pola sata dobila je informaciju da helikopter ne može poletjeti. Iako je tim hitne pomoći stigao do pacijenta nakon pet minuta, čekali su na prijevoz do Splita nekoliko sati.
"Rekli su da će poslati brodicu, ovu stalnu od kapetanije. Međutim, ona je bila na nekoj intervenciji na Šolti, pa smo trebali čekati. On je došao u bolnicu tek u 1 sat u noći", rekao je Pavao Pincetić, zapovjednik DVD-a Vis.
I dalje na pretragama
Pacijent je i dalje na pretragama na hitnom prijemu. To znači da je stabilno i da nije životno ugrožen. Kolege vatrogasci pitaju se postoji li brži način da ljudi dođu do nužne medicinske skrbi.
"Dežurna liječnica je zaključila da se pacijent transportira u Split. On je u tom trenutku bio stabilan. Kontaktirali su hitnu helikoptersku medicinsku službu, međutim helikopter je imao tehničke probleme. Tada se zvala brza brodica. Ona je došla u najkraćem mogućem vremenu, kad je bila slobodna, i prevezla pacijenta do Splita", rekao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić.
Mogao je biti aktiviran i vojni helikopter, no njegovo podizanje ovisi o procjeni operativnog tima kojem se javljaju liječnici s terena. Luetić je potvrdio da život pacijenta nije bio ugrožen, pa vojni helikopter nije poletio.
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije treba se očitovati Ministarstvu zdravstva, nakon čega će se utvrditi je li bilo propusta u ovoj intervenciji.