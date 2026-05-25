I Jandroković ima poruku za Srbiju: 'Vidim da se nešto natječe'

Brnabić je dodala da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za 'ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske' te im poručila da odu u Hrvatsku ako im se ne sviđa Srbij a.

Ana Brnabić , predsjednica Skupštine i dužnosnica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) rekla je da studenti za protuvladine prosvjede najveću podršku iz inozemstva 'dobivaju iz Zagreba', kojemu je 'strateški interes' srušiti vlast predsjednik a Aleksandra Vučića .

Jandroković je rekao novinarima u ponedjeljak da je ta izjava 'potpuno besmislena' te da ne zna što je njom htjela poručiti.

'Vidim da se nešto natječe s Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako jako puno godina moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska', naglasio je predsjednik Hrvatskog sabora.

Jandroković je poručio Srbiji da u svoje unutarnje rasprave ne upliće Hrvatsku 'jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima'.

'Neka se bave svojom državom i demokracijom u Srbiji. Neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i te velikosrpske poruke koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva', dodao je Jandroković.