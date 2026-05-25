Pakleni kraj svibnja u Europi: Padaju rekordi, temperature idu i do 40 stupnjeva

Europu je zahvatio jedan od najranijih i najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih desetljeća, a meteorolozi upozoravaju da bi kraj svibnja mogao donijeti temperature kakve se inače očekuju usred srpnja
Nad zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta formirala se snažna ‘toplinska kupola’, golemi atmosferski blok koji zadržava vrući zrak nad Europom i podiže temperature i do 16 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
Meteorološki stručnjaci opisuju situaciju kao ‘povijesnu’ i potencijalno rekordnu za kraj svibnja. Sve je uzrokovao snažan subtropski greben koji se iz sjeverozapadne Afrike proširio prema Europi i praktički ‘zaključao’ vrući zrak nad velikim dijelom kontinenta, piše Severe Weather u najnovijem izvješću.
Europa pod poklopcem
Fenomen poznat kao toplinska kupola funkcionira poput poklopca na loncu. Visoki tlak zraka sprječava miješanje atmosfera i zadržava vrući zrak pri tlu, dok snažno sunčevo zračenje i kompresija zraka dodatno zagrijavaju površinu. Rezultat su ekstremne temperature koje mogu trajati danima, pa i tjednima.
Toplinska kupola trenutačno dominira većim dijelom zapadne i središnje Europe, a satelitske snimke pokazuju golemo područje suhog i stabilnog zraka koje se postupno širi prema sjeveru kontinenta. Uz to, spuštanje zraka unutar kupole dovelo je i do razvoja snažnog anticiklonskog sustava nad srcem Europe.
Meteorolozi navode da će takav atmosferski blok potrajati do kraja svibnja, osim na krajnjem sjeveru Europe i Islandu, gdje će rubno prolaziti nešto nestabilniji valovi.
Rekordi već padaju
Već tijekom proteklog vikenda zabilježeni su brojni temperaturni rekordi. London je dosegnuo 32,3 stupnja Celzija, što je najtopliji svibanjski dan u gotovo 80 godina.
U Portugalu, Španjolskoj i južnoj Francuskoj temperature se penju između 35 i 38 stupnjeva. Italija je tijekom nedjelje bilježila između 31 i 34 stupnja, dok su Njemačka, alpsko područje i dijelovi Balkana dosezali između 30 i 33 stupnja.
Meteorolozi posebno upozoravaju na Francusku, gdje modeli pokazuju temperaturne anomalije i više od 16 stupnjeva iznad prosjeka za kraj svibnja.
Temperature i do 16 stupnjeva iznad prosjeka
Najgori udar toplinskog vala očekuje se u Španjolskoj, Portugalu, Francuskoj, državama Beneluksa, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. U mnogim regijama dnevne temperature ostat će stabilno iznad 30 stupnjeva, a pojedine meteorološke postaje mogle bi srušiti apsolutne rekorde za svibanj.
U dijelovima Pirenejskog poluotoka i Francuske temperatura bi prvi put ove godine mogla dosegnuti i 40 stupnjeva Celzija.
Središnja Europa i Balkan također ulaze u vrlo vruće razdoblje. Meteorolozi prognoziraju da bi sjeverni i središnji Balkan te sjever Italije sredinom tjedna mogli prijeći granicu od 35 stupnjeva, uz mogućnost rušenja lokalnih temperaturnih rekorda.
Opasnost za zdravlje i svakodnevni život
Dugotrajni toplinski valovi posebno su opasni za starije osobe, djecu i kronične bolesnike, ali i za sve koji rade na otvorenom, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika. Visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije, vrtoglavice, iscrpljenosti i toplinskog udara.
Meteorolozi upozoravaju i na važnost tzv. toplinskog indeksa, koji uz temperaturu uzima u obzir i vlagu u zraku. Upravo kombinacija sparine i ekstremne vrućine može stvoriti osjećaj temperature znatno viši od stvarno izmjerenih vrijednosti.
Aktualni toplinski val mnogi već nazivaju jednim od najneobičnijih kasnosvibanjskih događaja u modernoj europskoj meteorološkoj povijesti.