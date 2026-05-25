Pakleni kraj svibnja u Europi: Padaju rekordi, temperature idu i do 40 stupnjeva

Europu je zahvatio jedan od najranijih i najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih desetljeća, a meteorolozi upozoravaju da bi kraj svibnja mogao donijeti temperature kakve se inače očekuju usred srpnja

Nad zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta formirala se snažna ‘toplinska kupola’, golemi atmosferski blok koji zadržava vrući zrak nad Europom i podiže temperature i do 16 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Meteorološki stručnjaci opisuju situaciju kao ‘povijesnu’ i potencijalno rekordnu za kraj svibnja. Sve je uzrokovao snažan subtropski greben koji se iz sjeverozapadne Afrike proširio prema Europi i praktički ‘zaključao’ vrući zrak nad velikim dijelom kontinenta, piše Severe Weather u najnovijem izvješću.

Europa pod poklopcem Fenomen poznat kao toplinska kupola funkcionira poput poklopca na loncu. Visoki tlak zraka sprječava miješanje atmosfera i zadržava vrući zrak pri tlu, dok snažno sunčevo zračenje i kompresija zraka dodatno zagrijavaju površinu. Rezultat su ekstremne temperature koje mogu trajati danima, pa i tjednima. Toplinska kupola trenutačno dominira većim dijelom zapadne i središnje Europe, a satelitske snimke pokazuju golemo područje suhog i stabilnog zraka koje se postupno širi prema sjeveru kontinenta. Uz to, spuštanje zraka unutar kupole dovelo je i do razvoja snažnog anticiklonskog sustava nad srcem Europe. Meteorolozi navode da će takav atmosferski blok potrajati do kraja svibnja, osim na krajnjem sjeveru Europe i Islandu, gdje će rubno prolaziti nešto nestabilniji valovi. Rekordi već padaju Već tijekom proteklog vikenda zabilježeni su brojni temperaturni rekordi. London je dosegnuo 32,3 stupnja Celzija, što je najtopliji svibanjski dan u gotovo 80 godina. U Portugalu, Španjolskoj i južnoj Francuskoj temperature se penju između 35 i 38 stupnjeva. Italija je tijekom nedjelje bilježila između 31 i 34 stupnja, dok su Njemačka, alpsko područje i dijelovi Balkana dosezali između 30 i 33 stupnja.