CIA poslala jezivu poruku Kubi: U Havanu doveli opasnog operativca

Prema navodima izvora, Ratcliffe je kubanskim dužnosnicima posebno predstavio paravojnog operativca kao osobu koja je sudjelovala u akciji tijekom koje su u Venezueli poginuli kubanski vojni i policijski pripadnici . Kuba je ranije tvrdila da su u siječanjskoj američkoj operaciji protiv Madura poginula 32 kubanska sigurnosna službenika.

Američki mediji ocjenjuju da je prisutnost operativca na sastanku imala simboličnu poruku prema kubanskom vodstvu. Posjet šefa CIA-e uslijedio je nakon višemjesečnog američkog pritiska na Havanu, uključujući prijetnje visokim carinama zemljama koje izvoze naftu na Kubu, što je dodatno pogoršalo nestašice goriva na otoku, navodi CBS News.

Američki državni tajnik Marco Rubio posljednjih je tjedana više puta optuživao Kubu za bliske veze s Venezuelom te tvrdio da je venezuelanski sigurnosni aparat ‘pun Kubanaca’.

Dužnosnik CIA-e rekao je za CBS News da je Ratcliffe kubanskim predstavnicima prenio poruku kako su SAD spremne razgovarati o gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, ali samo ako Kuba provede ‘temeljne promjene’.

Sastanak s Castrovim unukom

Ratcliffe se tijekom boravka u Havani sastao i s Raúlom Rodríguezom Castrom, poznatim kao ‘Raulito’, unukom bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra.