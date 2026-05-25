CIA poslala jezivu poruku Kubi: U Havanu doveli opasnog operativca

Direktor CIA-e John Ratcliffe prošli je tjedan tijekom rijetkog posjeta Havani sa sobom doveo jednog od operativaca koji je sudjelovao u američkoj operaciji hvatanja bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, objavio je CBS News pozivajući se na više izvora upoznatih sa sastankom
Prema navodima izvora, Ratcliffe je kubanskim dužnosnicima posebno predstavio paravojnog operativca kao osobu koja je sudjelovala u akciji tijekom koje su u Venezueli poginuli kubanski vojni i policijski pripadnici. Kuba je ranije tvrdila da su u siječanjskoj američkoj operaciji protiv Madura poginula 32 kubanska sigurnosna službenika.
Poruka Havani nakon pritisaka Washingtona
Američki mediji ocjenjuju da je prisutnost operativca na sastanku imala simboličnu poruku prema kubanskom vodstvu. Posjet šefa CIA-e uslijedio je nakon višemjesečnog američkog pritiska na Havanu, uključujući prijetnje visokim carinama zemljama koje izvoze naftu na Kubu, što je dodatno pogoršalo nestašice goriva na otoku, navodi CBS News.
Američki državni tajnik Marco Rubio posljednjih je tjedana više puta optuživao Kubu za bliske veze s Venezuelom te tvrdio da je venezuelanski sigurnosni aparat ‘pun Kubanaca’.
Dužnosnik CIA-e rekao je za CBS News da je Ratcliffe kubanskim predstavnicima prenio poruku kako su SAD spremne razgovarati o gospodarskim i sigurnosnim pitanjima, ali samo ako Kuba provede ‘temeljne promjene’.
Sastanak s Castrovim unukom
Ratcliffe se tijekom boravka u Havani sastao i s Raúlom Rodríguezom Castrom, poznatim kao ‘Raulito’, unukom bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra.
Samo nekoliko dana nakon sastanka američke vlasti objavile su optužnicu protiv 94-godišnjeg Raúla Castra zbog rušenja dvaju civilnih zrakoplova 1996. godine, pri čemu su poginula četvorica ljudi, uključujući trojicu Amerikanaca.
Kuba upozorava na ‘krvoproliće’
Napetosti između Washingtona i Havane dodatno su porasle nakon što je američka administracija počela otvoreno govoriti o mogućim promjenama režima na Kubi. Predsjednik Donald Trump ranije je spominjao mogućnost ‘prijateljskog preuzimanja’ otoka, dok je Rubio upozoravao na ruski i kineski obavještajni utjecaj u zemlji.
Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručio je da Kuba ‘ne predstavlja prijetnju’ SAD-u, ali je upozorio da bi eventualna američka vojna akcija dovela do ‘krvoprolića’.