Kreće provjera javne nabave u HOO-u: Sumnja se na dva teška prekršaja

Iz Ministarstva gospodarstva neslužbeno potvrđuju da će pokrenuti izvide u HOO-u zbog mogućeg kršenja Zakona o javnoj nabavi. Naime, od 519 ugovora za koje su bili nužni natječaji, samo dva su potpisana na taj način
Nakon što je u javnost izašlo da je Hrvatski olimpijski odbor (HOO) od 519 ugovora koji bi se mogli sklopiti po regulama javne nabave, čak 517 sklopio bez natječaja, iz Ministarstva gospodarstva poručuju da će krenuti u nadzor svih spornih ugovora, neslužbeno doznaje 24sata.
Kako je većina ugovora sklopljena kroz ograničenu nabavu ili narudžbenice, inspekcija Ministarstva gospodarstva istražit će je li bilo cjepkanja nabave i kupnji od sponzora bez natječaja. Naime, HOO pravda neprovođenje natječaja za javnu nabavu protučinidbom za sponzorstva.
"Postojanje sponzorskog ili drugog poslovnog odnosa između naručitelja i gospodarskog subjekta samo po sebi ne utječe na obvezu primjene Zakona o javnoj nabavi. Sponzorski odnos u pravilu se temelji na promotivnoj ili drugoj nefinancijskoj protučinidbi, dok ugovori kojima se nabavljaju robe ili usluge uz naknadu predstavljaju naplatne ugovore", poručili su iz Ministarstva gospodarstva.
Naplatni ugovori
Pritom nije važno kako se ugovor zove, već je važno da postoji naplatni ugovor. Naravno, postoje i izuzeća, no njih u 4,78 milijuna eura bez PDV-a vrijednim ugovorima - nema.
"Naručitelj je dužan predmet nabave odrediti kao tehničku, funkcionalnu ili gospodarsku cjelinu, a procijenjena vrijednost utvrđuje se na temelju ukupne vrijednosti svih povezanih usluga ili aktivnosti. Zakon izričito zabranjuje dijeljenje predmeta nabave s ciljem izbjegavanja njegove primjene. Ako se radi o međusobno povezanim uslugama, procijenjena vrijednost utvrđuje se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost takvih usluga", poručuju iz resornog ministarstva.
Cjepkanje ugovora
Tako je, primjerice, HOO trebao s tvrtkom A.T.I., koja od 2023. godine radi manifestaciju "Veliki dan hrvatskog sporta", ali ne preko jednog ugovora, nego preko više njih, potpisanih za svaku aktivnost, odnosno uslugu. Slično su radili i s radionicama u raznim gradovima. Kažu da svako mjesto ima svoje specifičnosti.
"Isto vrijedi i za aktivnosti koje se ponavljaju, poput radionica ili programa koji se provode u više gradova, pri čemu se procijenjena vrijednost određuje uzimajući u obzir ukupnu vrijednost sličnih usluga u određenom razdoblju", iz ministarstva pobijaju argumentaciju HOO-a.