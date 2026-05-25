Kreće provjera javne nabave u HOO-u: Sumnja se na dva teška prekršaja

Nakon što je u javnost izašlo da je Hrvatski olimpijski odbor (HOO) od 519 ugovora koji bi se mogli sklopiti po regulama javne nabave, čak 517 sklopio bez natječaja, iz Ministarstva gospodarstva poručuju da će krenuti u nadzor svih spornih ugovora, neslužbeno doznaje 24sata.

Kako je većina ugovora sklopljena kroz ograničenu nabavu ili narudžbenice, inspekcija Ministarstva gospodarstva istražit će je li bilo cjepkanja nabave i kupnji od sponzora bez natječaja. Naime, HOO pravda neprovođenje natječaja za javnu nabavu protučinidbom za sponzorstva.

"Postojanje sponzorskog ili drugog poslovnog odnosa između naručitelja i gospodarskog subjekta samo po sebi ne utječe na obvezu primjene Zakona o javnoj nabavi. Sponzorski odnos u pravilu se temelji na promotivnoj ili drugoj nefinancijskoj protučinidbi, dok ugovori kojima se nabavljaju robe ili usluge uz naknadu predstavljaju naplatne ugovore", poručili su iz Ministarstva gospodarstva.