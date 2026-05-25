Plenković 'oprao' Možemo: 'Nagodba Kostanjevića veliki je poraz Tomaševića'

Premijer Andrej Plenković se obratio javnosti nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, komentirajući aktualnosti

Premijer Andrej Plenković komentirao je aktualna zbivanja u Hrvatskoj, ali i izvan nje. "U tijeku su aktivnosti prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske. To je nova manifestacija koja je usvojena ove godine. Bit će mnogo kulturnih događanja, otvorena je izložba posvećena Virgiliju Nevjestiću. Prosječna plaća u ožujku je 1555 eura, a time smo dvije i pol godine prije kraja mandata stigli na 45 eura do cilja da imamo do 2028. imamo plaću od 1600 eura. Plaća je nominalno rasla 108 posto, a realno za 49 posto u našem mandatu. Otvoren je još jedan krug trezorskih zapisa. To je novi krug financijskih instrumenata koji su se pokazali dobrima i tako ćemo nastaviti", rekao je Plenković i podsjetio na još ulaganja u brojne resore.

Druge teme "Što se tiče drugih tema, osvrnuli smo se na ljetne prognoze EK, u kojima je rast predviđen na 1,1 posto u EU, 0,9 posto u eurozoni i 2,7 posto u Hrvatskoj, što je više nego što je Vlada predvidjela. S obzirom na to očekujemo kvalitetno kretanje gospodarstva", rekao je. "Organizirana je konferencija o sudskom dijalogu i jednako korištenje pravosudnh prava. Broj neriješenih predmeta je smanjen za više od milijun i to se smanjuje iz godine u godinu. Očekujemo da smo omogućili da procesi traju kraće i da sudovi budu efiksniji u donošenju odluka. Čestitali smo Janezu Janši i očekujemo nastavak suradnje sa slovenskom Vladom kakvu smo imali u proteklih nekoliko godina", zaključio je.

Povjerenje u pravosuđe "Što se tiče percepcije pravosuđa, ona pati od dvije stvari. Prva je neovisnost. Mi smo prije 20-ak godina napustili utjecaj stranaka na izbor sudaca i odvjetnika. To rade Državnoodvjetničko i Državno sudbeno vijeće. Političkog upliva u izbor sudaca nema. Postoji i druga stvar, a to je učinkovitost. To je ovo što sam govorio o smanjenju broja predmeta i njihovom kraćem trajanju. Zato digitalizacija, zato Trg pravde, zato radna skupina koja treba razmotriti, treba li umjesto doživotnog zatvora uvesti kaznu dugotrajnog zatvora. Mjere koje postoje unutar Kaznenog zaona traju tri godine. Uočili smo sljedeće, a to je i praksa, da nije isto da sud u realnom životu može adekvatno prosuditi prilikom presude za dugotrajnu kaznu i teška kaznena djela, koliko će mjere imati utjecaj. Mi smo za to da se to premjesti pred kraj kazne, da to rade vještaci, psihijatri i drugi stručnjaci. Mi ne možemo predvidjeti što će biti 2044. godine. Moramo vidjeti kako te mjere upotrijebiti kako recidivisti ovog tipa ne bi došli u mogućnost ponavljanja kaznenog djela", rekao je Plenković na upit o povjerenju u pravosuđu nakon ubojstva u Drnišu. "Problem je što se nije reagiralo brže. Ako je predmet 2023. došao na šibenski sud i ako nije zakazana rasprava, onda to znači da nitko nije gledao o kakvom se postupku radi. Nije se išlo kronološki, no ipak treba napraviti svojevrsnu trijažu o kakvom se predmetu radi. Nadzor koji radi DORH i inspekcija ministra Habijana trebaju vidjeti ima li još propusta, možda i kod psihijatrijskog vještačenja. U vrijeme digitalnih podataka, svi moraju imati sve dostupne podatke i znati sve o jednom slučaju", dodao je. "Ne znam što su suci u ovom slučaju vidjeli, to trebaju pokazati inspekcijski nadzori. Tu je trebalo reagirati brže, nema dvojbe. Ne bi došlo do toga da mladi Luka bude ubijen", dodao je. "Dogodilo se. Puno je ozbiljniji teroristički napad na Banske dvore", komentirao je Plenković prekid svečanog programa obljetnice osnutka ZNG-a koju je prekinuo jedan gledatelj.

Izjava ministra pravosuđa Damira Habijana povodom ubojstva u Drnišu

Težak poraz Možemo Potom se prebacio na temu dana, odnosno nagodbu Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, zbog čega je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora uz obvezu povrata 490.000 eura. "Ovdje je formalno-pravno riječ o nagodbi, no to je zapravo priznanje krađe, vrlo teške od 450.000 eura mita, a sa svim ostalima to je dovelo do 2 milijuna eura štete za zaštitarsku firmu i Kostu Kostanjevića. Ovo je devastirajući primjer za Tomaševića i Možemo. Pokušavam zamisliti da se više vjeruje Kostanjeviću nego Turudiću, da je Možemo na mjesto HDZ-a. Uostalom prijavu je podnio stari HDZ-ovac Anto Nobilo. Baš je zanimljivo ovo negiranje, nereagiranje, pa čak i traženje povrata novca je veliki poraz Tomaševića i Možemo. Temu je u eter stavio stari desničar Nobilo, njihov čovjek se nagodio s USKOK-om kojem Tomašević ne vjeruje, a Benčić bježi od toga da je riječ o njihovom čovjeku. Ovo je ozbiljan pravni i politički problem gradske vlasti i pokazatelj da u slučajevima korupcije nema 'Snjeguljica'", naglasio je.