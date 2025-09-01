Varaždinsko Gradsko vijeće odlučivat će o rebalansu i Inovacijskom centru

Sjednicu Gradskog vijeća će se održati u utorak, 9. rujna, rekli su predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika te saborski zastupnik Miroslav Marković.

Među najvažnijim točkama treće sjednice Marković je naveo rebalans proračuna Grada Varaždina, prijedlog o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Varaždina za razdoblje 2025.–2034., odluke vezane uz projekt Inovacijskog centra Tehnološkog parka te kreditno zaduženje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin.