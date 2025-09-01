Varaždinsko Gradsko vijeće odlučivat će o rebalansu i Inovacijskom centru

Rebalans varaždinskog gradskog proračuna, usvajanje Strategije zelene urbane obnove Varaždina od 2025. do 2034. te odluke vezane uz projekt Inovacijskog centra Tehnološkog parka bit će glavne teme 3. sjednice varaždinskog Gradskog vijeća idućeg tjedna, najavljeno je u ponedjeljak
Sjednicu Gradskog vijeća će se održati u utorak, 9. rujna, rekli su predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika te saborski zastupnik Miroslav Marković.
Među najvažnijim točkama treće sjednice Marković je naveo rebalans proračuna Grada Varaždina, prijedlog o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Varaždina za razdoblje 2025.–2034., odluke vezane uz projekt Inovacijskog centra Tehnološkog parka te kreditno zaduženje Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin.
'Svi projekti koje smo najavili idu svojim tijekom i u dobrom smjeru', poručio je. Vijećnici će raspravljati i o izvješću o radu gradonačelnika Nevena Bosilja u prvih šest mjeseci ove godine te o izvješćima gradskih tvrtki za 2024. godinu. Za utorak je sazvan međustranački sastanak na kojem će se razgovarati o prijedlozima oporbe za članove odbora i izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova manjine.
'Na sutrašnjem međustranačkom sastanku pokušat ćemo postići konsenzus oko izbora potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova predstavničke manjine, kao i oko članova odbora', rekao je Lukavečki. Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio je svima uključenima u organizaciju jučer završenog 27. Špancirfesta, ocijenivši da je festival potvrdio status vodeće manifestacije u kontinentalnoj Hrvatskoj.