Vanđelić i službeno ravnatelj Fonda za obnovu: Smatram da je potres najbitnija tema koju imamo u državi

Ministar Darko Horvat obratio se novinarima nakon sjednice vijeća na kojoj je za ravnatelja Fonda za obnovu predložen Damir Vanđelić

Potom se obratio i Damir Vanđelić.

“Zahvaljujem se gospodinu Horvatu i Upravnom vijeću na jednoglasnom izboru. Mislim da je to odluka koja je u cilju kontinuiteta obnove i nastavka onog što smo počeli raditi. Smatram da je potres danas zaista najbitnija tema koju imamo u državi – najzahtjevnija i financijski najveća. Podsjećam da je procjena ukupnih troškova obnove koju je napravio Centar za potresna istraživanja – 97 milijardi kuna samo za Zagreb. Za ove naknadne potrese procjene se tek rade i zato smatram da je najvažnije ono čega sam se i primio. Da to upogonimo i da krenemo. I to na ponaj način koji je efikasan, na način koji je transparentan i na način koji će pokazati da se može putem dinamičkog sustava javne nabave i drugih mjera napraviti to na jedan antikoruptivan način”, rekao je Vanđelić.