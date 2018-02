Vakula: Nakon snijega moguće probijanje rekordnih temperaturnih minusa

I glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozira da nas očekuje stvaranje popriličnog snježnog pokrivača sljedećih dana. Napominje da će tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna temperaturni minusi probijati rekorde za ovo doba godine iako su, podsjeća, dugoročne prognoze ukazivale na to da će veljača biti toplija od prosjeka

U međuvremenu su se dogodile dodatne promjene pa je srednja temperatura zraka dosadašnjeg dijela veljače gotovo diljem Hrvatske oko prosječne. No sljedeći će dani mnogima jako promijeniti dojam dosadašnje, prema prognozama ostvarene relativno tople zime, po klimatološkim ocjenama u mnogim krajevima i vrlo tople', piše Vakula za HRT.

Premda su dugoročne prognoze za više mjeseci unaprijed još i početkom siječnja upućivale na veliku vjerojatnost da će veljača biti toplija od prosječne , barem malo, većinom čak i više, prognoze potkraj siječnja, i to za četiri tjedna unaprijed, sliku veljače znatno su promijenile.

OD OSIJEKA DO OKLAJA

Dodaje da će zbog djelovanja ciklone sa Sredozemlja i anticiklone sa sjeveroistoka kontinenta nad naše krajeve dolaziti i vlažan i hladan zrak pa ćemo posvuda imati oborine - često i obilnije. Snježni pokrivač već je u utorak u nekim nizinama veći od 10 centimetara, do kraja dana, posebice u nastavku tjedna, bit će i veći, a sljedećih će dana barem tanjeg snježnog pokrivača biti i u Zagrebu, koji je jutros jedan od rijetkih gradova sjevernijih krajeva unutrašnjosti bez snijega na tlu.

U gorju će ga do kraja tjedna, mjestimice i prije, biti uglavnom više od metra, na Zavižanu vjerojatno i oko 250 centimetara. Snijega će biti i gdjegod uz more, najprije na sjevernom Jadranu, a poslije vjerojatno i južnije. U gorju će, piše Vakula, nevolje stvarati i zapusi jer će puhati često umjeren do jak, povremeno i vrlo jak sjeveroistočnjak.

Relativno vjetrovito bit će i u nizinama, a najvjetrovitije na Jadranu, na sjevernom dijelu zbog bure, od večeras pa sljedećih dana - vjerojatno i tjedan - često jake i olujne, pa i s orkanskim udarima, a na južnom dijelu do petka još većinom jugo, zatim bura.