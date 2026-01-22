Vakula najavio promjenu vremena: Jednoj regiji stižu obilni pljuskovi s grmljavinom

Petak donosi promjenjivu naoblaku, sunčana razdoblja i povremene oborine. Na Jadranu će kiša biti češća, uz jugo, dok je na kopnu, zbog slabih oborina i minusa, i dalje moguća poledica. Zbog toga je objavljen i meteoalarm žutog stupnja.

U unutrašnjosti će vrijednosti biti bliže višegodišnjem prosjeku, no hladnoća kakva je obilježila prvu polovicu mjeseca gotovo se sigurno neće ponoviti. Ono malo preostalog snijega postupno će se topiti, a novi, zamjetniji pokrivač do nedjelje prijepodne moguć je samo u najvišem gorju, potom i u nižim dijelovima Gorskog kotara i Like.

Nakon niza ledenih jutara i dana kakvi se rijetko pamte još od 2017. godine, stiže zatopljenje. Minusi se povlače, ali u petak ih još može biti dovoljno da se mjestimice stvori poledica, objavio je Vakula u vremenskoj prognozi na HRT -u. Već u posljednjem siječanjskom desetodnevlju, osobito na srednjem i južnom Jadranu, temperature će biti osjetno iznad prosjeka za ovo doba godine.

Na istoku Hrvatske dan će biti osjetno blaži nego prethodnih dana, s temperaturom oko 3 °C, ali uz noćne i jutarnje minuse, mjestimičnu poledicu te ponegdje sumaglicu i maglu. Slično i u središnjim krajevima, gdje će danju prevladavati oblaci i uglavnom suho vrijeme, uz najvišu temperaturu malo iznad ništice te smanjenu vidljivost ujutro.

Na zapadu zemlje zatopljenje će se osjetiti, no ne dovoljno da oborina odmah prijeđe u kišu. Moguće je da će se smrzavati na tlu, a u najvišem gorju je moguć i snijeg. Jutarnje temperature bit će između -3 i 1 °C, uz more od 4 do 8 °C. Poslijepodne će se kretati od 9 do 12 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj od 1 do 5 °C.

Toplije u Dalmaciji

U Dalmaciji i njezinu zaleđu bit će toplije, uz dnevne vrijednosti od 10 do 13 °C i bez jutarnjih minusa, zahvaljujući umjerenom jugu. Na otvorenom moru povremeno će zapuhati i lebić, uz obalu bura i levant. Očekuje se promjenjiva naoblaka, sunčana razdoblja i povremena kiša, većinom na otocima, ponegdje i uz grmljavinu.

Najnestabilnije će biti na krajnjem jugu, gdje se očekuju češći i obilniji pljuskovi s grmljavinom te umjereno, prolazno i jako jugo. More će biti malo do umjereno valovito, ujutro i valovito. Temperature će se kretati od 6 do 13 °C.

Slijede kišni dani

Kiša će u danima koji slijede biti učestalija, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, Istri i Dalmaciji, a najviše je se očekuje u nedjelju, koja će ujedno biti i najoblačniji i najvjetrovitiji dan. Tada je u gorju moguć i zamjetniji snježni pokrivač.

Na Jadranu će nedjelja donijeti najviše kiše i vjetra, uz jako i olujno jugo, a na sjeveru mjestimice i buru. Unatoč oblacima i kiši, temperature će ostati iznad prosjeka za ovo doba siječnja.