Pred nama je prekrasan dan, temperature idu i do 19 °C. Blaga promjena s početkom tjedna

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, u novom tjednu će povremeno biti viška oblaka, uglavnom u gorskim predjelima i malo slabe kiše. Vjetar slab, povremeno i umjeren, a temperatura se neće previše mijenjati, jutarnja će sredinom tjedna biti malo viša, a tijekom dana ostaje toplo, prognozira RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Na Jadranu od nedjelje povremeno više oblaka, već u ponedjeljak lokalno u Dalmaciji može pasti malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak, izglednije utorak i srijedu kada slabih oborina može biti i na sjevernom dijelu. Vjetar slab, u novom tjednu do umjereno jugo, a temperatura se neće previše mijenjati - tijekom dana će biti uglavnom između 16 i 19 stupnjeva.