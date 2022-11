Vakula najavio kakvo nas vrijeme čeka ovoga tjedna: Na jednu stvar ne zaboravite

I dok kiša ovih dana kao da želi barem djelomično nadoknaditi dosadašnji ovogodišnji manjak, posebice na Jadranu i uz njega, gdje je u prvih prvih deset mjeseci ponegdje izmjereno i manje od polovine prosječne količine oborine - temperatura se i dalje drži iznadprosječnih vrijednosti, na kakve smo već navikli prethodnih mjeseci i godina. Loše za stanje klime, ali dobro zbog uštede na grijanju

U utorak još u Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta vedrine, koja će se probijati iznad magle i niskih oblaka, iz kojih uglavnom u noći i ujutro može biti rosulje ili slabe kiše. Jutarnja temperatura većinom 4 ili 5 °C, a poslijepodnevna 14 °C.

Za sredinu studenoga iznadprosječno toplo vrijeme i u središnjoj Hrvatskoj, uz daljnje nadmetanje magle, oblaka i sunca te jačanje jugozapadnjaka, posebice u gorju. Vrlo je mala vjerojatnost za mjestimice malo kiše.

U Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu i dalje oblačnije, uz mjestimično povremenu kišu, osobito prema kraju dana i u noći na srijedu, kada će jačati jugo, u gorju jugozapadnjak. Temperatura zraka u gorju uglavnom od 5 do 12 °C, a uz more 10 do 17 °C.

Na srednjem Jadranu još toplije i sunčanije, a malo kiše može pasti većinom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar do večeri slab do umjeren, najprije sjeverozapadni i bura, pa jugozapadni, a navečer jača jugo. Na jugu Hrvatske jugo još u noći i ujutro, pa ponovno u noći na srijedu, a tijekom razmjerno toplog utorka uglavnom slab vjetar, uz manje valovito more. Oblačnije u noći i prijepodne, još ponegdje uz pljuskove i moguću grmljavinu. Promjenjivo, povremeno uz lokalno obilnu kišu, na Jadranu i vjetrovito.

U srijedu na kopnu uz južinu veći dio dana još toplije, ali i kišovitije, ponegdje i uz znatniju količinu kiše, osobito u gorju. Prema kraju dana zapuhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, s kojim će dolaziti hladniji zrak, pa će temperatura u nastavku tjedna biti u padu.

Pritom u četvrtak uglavnom suho, pa i barem djelomice sunčano, samo rijetko uz maglu, a u petak ponovno oblačnije i promjenjivije, uz povremenu kišu.

Na Jadranu još kišovitije, osobito u srijedu, kada će biti i obilnih pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će često jako jugo, zatim ponegdje bura, najprije na sjeveru. Lokalno su moguće i pijavice.

U četvrtak mirnije i sunčanije, uglavnom ujutro još na jugu uz moguće malo kiše, a u petak ponovno jačanje juga i povremeni pljuskovi, mjestimice vjerojatno i grmljavina.