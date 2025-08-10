Neki gradovi već 'gore': Pogledajte temperature izmjerene već u 6 sati. Popet će se do +38!

Već u ranim jutarnjim satima, u 6 h, živa u termometru u mnogim je hrvatskim gradovima pokazivala visoke vrijednosti, nagovještavajući još jedan iznimno vruć dan.

"Toplinski val! PODUZMITE MJERE, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", savjetuje DHMZ.

Prema današnjoj karti Meteoalarma, crveno upozorenje izdano je za sjeverni i dio srednjeg Jadrana, gdje su očekivane temperature iznad 37 °C i vrlo velika opasnost za zdravlje. Narančasto upozorenje obuhvaća većinu ostatka zemlje, što znači visoku opasnost od vrućina, dok je žuto upozorenje izdano za južni dio srednje Dalmacije. Građanima se savjetuje izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana te pojačani unos tekućine.

Nedjelja će biti još toplija nego prethodnih dana, uz vedro nebo i iznimno visoke temperature koje će u većem dijelu Hrvatske predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju, piše HRT. U nekim krajevima opasnost će biti vrlo velika, upozoravaju meteorolozi.

Slavonija, Baranja i Srijem – bez predaha od vrućine

U ovim krajevima očekuje se sunčano i izuzetno vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura bit će oko 36 °C, a jutarnja svježina gotovo da neće biti primjetna. Vjetar će biti slab, pa olakšanja od vrućine neće biti ni u najtoplijem dijelu dana.

Središnja Hrvatska – tek lagani povjetarac predvečer

U unutrašnjosti će se umjeren sjeveroistočni vjetar javiti tek krajem dana na sjevernim područjima. Jutra će započeti s 17 do 19 °C, a dan će donijeti rast temperatura do 36 °C, uz obilje sunčanih sati.

Sjeverni Jadran – i do 37 °C Na sjevernom dijelu

Jadrana najviša dnevna temperatura mogla bi doseći i 37 °C, pa je razina opasnosti za zdravlje vrlo visoka. Noć u Gorskoj Hrvatskoj ostat će razmjerno ugodna, no dan će biti pretežno sunčan. Na obali će puhati maestral, a navečer umjerena bura.

Dalmacija – more mirno, zrak vreli

Dalmacija će u nedjelju biti pod suncem cijeli dan, uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Jutarnje temperature od 18 °C u unutrašnjosti do 26 °C uz obalu brzo će rasti na 33 do 38 °C.

Južna Hrvatska – vrućine i do 38 °C u unutrašnjosti

Na krajnjem jugu vikend završava pod potpuno vedrim nebom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniže temperature bit će od 22 do 26 °C, a najviše od 33 °C na otocima do čak 38 °C u unutrašnjosti.