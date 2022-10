Hoće li ove zime biti snijega? Prognostičar objašnjava dugoročnu prognozu za Hrvatsku

Program Europske unije za promatranje Zemlje Copernicus objavio je prognoze za zimu 2022./23., a Krunoslav Mikec iz Sektora za vremenske i pomorske analize DHMZ-a govorio je o tome za emisiju Hrvatskog radija 'Klimatski izazov'

'Naime, prema najnovijim dostupnim dugoročnim prognozama, u Hrvatskoj je velika vjerojatnost da će zima biti barem malo toplija od prosjeka. Uz iznadprosječnu toplinu, koja je izgledna u cjelini za tromjesečno razdoblje od početka prosinca 2022. do kraja veljače 2023. godine, mogu se očekivati i povremena kraća hladnija razdoblja', rekao je Mikec te dodao:

'Ako se gleda svaki zimski mjesec posebno, u prosincu i veljači povećana je vjerojatnost za srednju mjesečnu temperaturu zraka višu od prosječne, a u siječnju postoji signal za srednju mjesečnu temperaturu najviše oko prosjeka ili čak nižu od prosjeka, barem u kopnenim područjima. Uz to, količina oborine mogla bi u prosincu biti veća od prosječne, odnosno mjesec bi mogao biti kišovitiji nego što je uobičajeno na Jadranu i u područjima uz Jadran. Veća količina oborine od klimatoloških srednjih vrijednosti moguća je i u siječnju, i to u većini predjela. Stoga bi, ako se ostvari prognoza prosječno toplog, tj. preciznije rečeno hladnog siječnja, uz veću količinu oborine od prosjeka, prvi mjesec u 2023. mogao biti snježni mjesec, barem u kontinentalnim predjelima, i to posebice u gorskoj Hrvatskoj. No pouzdanost ovakve prognoze nije velika.'