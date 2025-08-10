DHMZ proširio crveni meteoalarm na još županija i upozorio: Izuzetno opasno vrijeme

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) danas je izdao novo upozorenje na toplinske valove koji mogu utjecati na zdravlje te je od ponedjeljka do četvrtka proglasio crveni meteoalarm, opasnost od izuzetno opasnog vremena za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u nedjelju je izdao novo upozorenje na toplinske valove koji mogu utjecati na zdravlje te je od ponedjeljka do četvrtka proglasio crveni meteoalarm, opasnost od izuzetno opasnog vremena za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

DHMZ je prethodno za danas proglasio crveni meteoalarm samo za riječku regiju, no danas ga je proširio još i na kninsko i splitsko područje. Narančasti meteoalarm za danas je ostao za osječku, zagrebačku, gospićku i dubrovačku regiju. Žuti meteoalarm koji označava umjerenu opasnost, vrijedi za karlovačku regiju.

Opasnost vrijedi minimalno do četvrtka Za iduće dane - ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak - crveni meteoalarm proglašen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Za ponedjeljak, 11. kolovoza, narančasti meteoalarm zbog jakog vjetra DHMZ je izdao za Velebitski kanal. Prema prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 11. kolovoza, očekuje se sunčano i vruće, uglavnom u Dalmaciji i vrlo vruće. Još u noći i ujutro na sjeveru umjerena naoblaka. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 23 i 29 °C. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 34 i 39 °C.

Toplinski val u Splitu







+18 Toplinski val u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL