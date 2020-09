[UŽIVO] U bolnicama 297 pacijenata, Markotić: Bolesnici razvijaju upale pluća, zatajenje bubrega i pluća ili moraju na respirator. Tu su i mlađi ljudi, 40-50 godina...

U pondjeljak je zabilježeno 70 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj 2.002. Među njima je 297 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta

7.24 'Rekli smo da će više ljudi biti u bolnicama, kao i onih sa smrtnim ishodom. U većim klinikama vidimo u zadnjih tjedan dana da taj broj nešto pada, ali to nije razlog za opuštanje. Bolesnici u bolnicama razvijaju upale pluća, zatajenje bubrega i pluća ili moraju na respirator. Tu su i mlađi ljudi, 40-50 godina. Većina ima razne kronične bolesti. U prvoj fazi to su bili stariji iz domova, a sada su to ljudi iz kućanstava', rekla je jučer šefica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, prof. Alemka Markotić za Dnevnik HRT-a.

7.19 Ujedinjeno Kraljevstvo je u ponedjeljak povisilo stupanj upozorenja kojim mjeri širenje epidemije novog koronavirusa i odlučilo da će pubovi i restorani raditi kraće zbog prijetnje drugog vala tijekom kojega bi moglo umirati više od 200 ljudi na dan, a da pritom neće "promijeniti smjer". U izjavi koju će u utorak dati u parlamentu, premijer Boris Johnson će "potvrditi da se počevši od četvrtak pubovi, barovi i restorani moraju zatvoriti u 22.00 sati" u Engleskoj, navodi se u priopćenju koje je Downing street objavio u ponedjeljak navečer.