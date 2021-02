[UŽIVO] Capaka pitali treba li se ići cijepiti u Srbiju za 8 do 17 eura: To je vaša odluka, kinesko cjepivo još nije prošlo treću fazu

Nacionalni stožer civine zaštite održava redovnu konferenciju za medije

'Kolege mi kažu da su primijetili da ima reinfekcija. Nije mi rečeno da su to bili teži oblici. Nemamo analizirane podatke. Kad se budu radile analize trebat će procijeniti jesu li to bile reinfekcije ili su imali samo pozitivan nalaz u nosu i nisu razvili simptome', izjavila je Markotić.

Na pitanje o tome da u Sloveniji možda postoji novi soj, Markotić je rekla da nema podataka da u Sloveniji vladaju novi sojev i. 'Potvrđen je jedna mutirani unešeni slučaj. No, za sada nije razlog održavanja većeg broja bolesnih novi soj. Nadamo se da neće ni biti. Zbog čega je to tako, to ni Slovenci nemaju odgovor. Problem je što nemamo odgovor na masu stvari, i nakon godinu dana nas ovaj virus iznenadi . Cijeli niz parametara utječe. Oni osobno misle da se jedan dio ljudi ne pridržava mjera', rekla je Markotić.

Božinović je upitan o stanju na granici sa Slovenijom. 'Svatko tko misli da se nacionalnim mjerama može naći rješenje, taj je daleko od rješenja. Države, jasno, imaju nacionalne ovlasti, ali to onda uvijek ima reperkusije kao po nekom domino efektu i na druge zemlje. Ovo za Sloveniju je posljedica pooštravanja režima ulaska u Austriju. Austrija je do sada povlaštenim prekograničnim radnicima uvela da jednom tjedno moraju predočiti negativan test. Onda to rađa sličnu reakciju druge zemlje. U kontaktu sam sa slovenskim kolegom, oni su imali neku ideju oko propuštanja slovenskih građana bez testa u Hrvatsku. Pogotovo onih koji rade ili imaju nekretnine. Oni su tim pitanjem prema nama izašli u trenutku kad su njihove dvije ključne regije ušle u crnu zonu. Mi to moramo uzeti u obzir', rekao je Božinović.

Istaknuo je kako je važno pripremiti se za turističku sezonu. 'Prošle godine je svaka država za sebe donosila odluke, a vidjeli smo kako je to završilo. Danas znamo otprilike što nam treba za sigurnu turističku sezonu, a to ukazuje na važnost daljnjeg spuštanja brojeva. Zato moramo nastaviti ovim putem. Mi nemamo toliko ljudi da se možemo osloiti samo na domaće goste tijekom sezone', zaključio je Božinović.

Novinari su konstatirali da se u Beogradu može birati cjepivo i platiti 8-17 eura u privatnim klinikama te upitali Stožer može li se otići tamo i cijepiti ili čekati cjepivo ovdje.

'Ne znam za tu situaciju. Pročitao sam da cijepe ruskim i kineskim cjepivom. Nemamo razloga sumnjati u to cjepivo, ali bitno je da su za rusko cjepivo rezultati treće faze objavljeno prekjučer. Tek sada to znamo. Kinesko cjepivo još uvijek nema rezultate treće faze i ne možemo znati kakvo je to cjepivo. U Europi dodatno imamo legislativu koja traži da lijekovi trebaju proći nacionalni postupak registracije. Ako se želite iči cijepiti u Beograd, to je vaš izbor. U Hrvatskoj se možete cijepiti kada dođete na red sa cjepivima koja su registrirana na području EU', rekao je Capak.

Božinović se osvrnuo na mogućnost uviđenja covid-putovnica.

'Sigurno je da će se o tome raspravljati na razini EU jer je to jedinstveno tržište. To će se pitanje rješavati na razini Europe i nema logike čak ni za Švedsku da ima režim koji nije kompatibilan s članicama EU. U ovom trenutku mi ne mislimo da je pravi moment da se ide u tom smjeru zbog toga što se nitko nije u Europi ni svijetu toliko procijepio da bi se na temelju toga mogla donositi zajednička pravila o putovanju ili nečem drugome. Mislim da će se situacija sa cijepljenjem stabilizirati u idućih mjesec dana, a to će intenzivirati i razgovore na ovu temu. To se neće nametati nego će biti logika stvari. Sada donijeti tu odluku bi bilo diskriminatorno prema većini ljudi koji se nisu još cijepili', rekao je Božinović.