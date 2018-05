[UŽIVO] Oporba podbada: Jeste li dobili povratnu informaciju iz grupe Borg, hoće li vratiti novac?

Prema prijedlogu Vlade, dosadašnji HDZ-ov zastupnik Darko Horvat te aktualni ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić trebali bi ubuduće biti na funkcijama ministra gospodarstva, odnosno potpredsjednika Vlade. Izvjesno je da će u petak dobiti podršku zastupnika, koji ih imaju priliku rešetati na sjednici saborskih odbora

'Riječ je o aktualnom ministru poljoprivrede, koji je i do sada bio uključen u koordinaciju za gospodarstvo. Riječ je o kolegi koji je stekao iskustvo na dvije ministarske funkcije. On je pravnik. Što se tiče ranijeg iskustva, znate da je bio župan i imao izravno iskustvo s lokalnom samoupravom, što mislim da mu je plus', poručio je Plenković, podsjetivši na aktivnosti koje je Tolušić odrađivao i kao ministar poljoprivrede.