Tolušić o Agrokoru: Sve će biti u redu

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u srijedu je izjavio kako očekuje da će se proces oko Agrokora završiti na pozitivan način, da pregovori idu u dobrom smjeru, da će tvrtka biti restrukturirana, imati nove vlasnike i da će nastaviti poslovati u okvirima u kojima posluje i sada

Tolušić je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" podsjetio da su prošle godine na Uskrs bile prazne police, blokirani računi, teška situacija u svakom segmentu koncerna, koji je bio pred propašću.

"Danas sve normalno funkcionira, je li to Konzum, je li to Belje, Vupik ili bilo koji segment poslovanja. Pregovori s vjerovnicima idu u dobrom smjeru, to je nešto što vode izvanredni povjerenici. Očekujem da će se taj proces završiti na pozitivan način, da će tvrtka biti restrukturirana, da će imati nove vlasnike i da će nastaviti poslovati u ovom ili nekom drugačijem segmentu, ali u ovim okvirima u kojima posluje i sada i da će sve biti u redu", naglasio je Tolušić.

S druge strane, da nije bilo zakona, kazao je, danas bi bilo 60.000, 70.000 ili 150.000 ljudi više na zavodu za zapošljavanje, a gospodarstvo bi doživjelo kolaps.