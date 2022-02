[FOTO] Plenković o Milanoviću: Sigurno je i on korumpiran, sigurno je i on banda, sigurno i on laže. On je orkestrirao harangu na Frku Petešića!

Nekoliko sati trajala je sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj se, između ostalog, raspravljalo i o napadu na Banske dvore. Na sjednici je bio i premijer Andrej Plenković, koji se kasnije obratio novinarima

Upitan smatra li da je Bezuk bio indoktriniran i od koga, Plenković je kazao da je sve jasno.

Na pitanje da li je njegov savjetnik Robert Kopal radio neke analize, Plenković je kazao da su razgovarali o tome, ali da nije radio analize.

Na pitanje kada će otvoriti ponovno Markov trg, premijer je kazao: 'O tome ne odlučujemo mi. Ja mislim da ovakav light pristup čuvanja institucija do tog događaja nema nigdje na svijetu. Ovo je procjena policije i sigurnosnih službi. Oni koji žele mirno prosvjedovati, mogu i danas, prijave prosvjed, otvori se ograda i uđu.'

Komentirao je i Mesićevu incijativu da BiH bude građanska država.'On je nekakav Milanovićev savjetnik i podupiratelj, pitajte njega. Ne znam zašto on i ekipa žele građansku BiH. To je passe. Ono što Hrvatska želi je ravnopravnost Hrvata. Bošnjaci izbornim inženjeringom Hrvatima "biraju" prestavnika. Cilj je da se te anomalije riješe, a ne postoje. BiH može funkcionirati kvalitetno samo ako su svi zadovoljni. Hrvati nisu zadovoljni. Ako ovako ostane, neće biti dobro.', dodao je.

Komentirao je izjavu Milanovića da su optužbe Maje Đerek iz Državnih nekretnina dovoljne za pad Vlade.

'Možda je alergija, možda jugo, možda neki drugi fenomen kojim je otperećen. Nije on taj koji će odučivati kakva će Vlada biti, tko će raditi koji posao niti kakvu će potporu imati. Vlada je stabilna, a to što on igra igru oporbe, to je izvan svih dosadašnjih praksi predsjednika Republike. On kontinurirano optužuje vladu i ministre za korupciju, a neke naziva bandom. Onda ja mogu reći da je on banda, da je on korumpiran, da on laže', kazao je.

Još jednom se osvrnuo na slučaj Zvonimira Frke Petešića. 'Ta haranga i hajka, a sada bih se već usudio reći da je Milanović to orkestrirao. Jučer su na televiziji čak doveli njegovog trabanta koji je sipao optužbe prema Frki Petešiću', kazao je.

'Da mi takvog čovjeka ljudi koji ne rade ni 20 posto koliko on čereče po medijima, to ne dolazi u obzir. Čovjek je iz dijaspore, nema u Zagrebu nekretninu, jedino gdje ima nekretninu je obiteljska kuća u Salima na Dugom otoku i gdje će onda čovjek drugo, nego na svoju djedovinu? Tu nema nikakvog prekršaja. To gdje je on prijavljen uopće nije bitno za to što je on dobio stan. Bitno je samo transformativni trenutak kada od službenika postaje predstojnik ureda čime dobiva pravo na to što ima sada', rekao je Plenković.