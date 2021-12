Plenkovića pitali o najavi Stožera da negativan test više neće vrijediti za covid potvrdu, on u čudu: Tko je to i kada izjavio?

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije oko aktualnih tema

'Izjave posljednjih tjedana, neke su bile nespretne. DORH mora više i redovitije komunicirati s javnošću. Moj je dojam da je medijska politika DORH-a previše zatvorena i pitanja o njihovom radu dolaze onima koji s njima nemaju veze, recimo izvršnoj vlasti', kazao je.

Jasan mu je politički napor opozicije da na ovom slučaju kritizira vladajuće. 'Ova vlada će osam godina biti na vlasti i oni su svi frustrirani, bilo da je to nabava aviona, koronavirus, BDP, Schengen...', kazao je.

Sto puta važnije pitanje je pitanje terorizma i napada na Banske dvore, a sada imamo i poziv na linč, kazao je misleći na stranicu o 'hrvatskim izdajnicima'. 'Ljudi su nezadovoljni, dolazi do što spontane, što orkestrirane manipulacije. Bili su na Trgu i neki zastupnici prosvjedovati protiv testiranja. Covid potvrde su se pretvorile u poziv za linč', kazao je.

Na pitanje o najavi šefice Europske komisije da bi se mogla razmatrati obaveza cijepljenja u Europskoj uniji, odgovorio je: 'Došli smo na 64,5 posto cijepljenosti odraslih. To je napredak, no i dalje nije dovoljno. Što se tiče izjave, nije to formalizirana inicijativa. I dalje smatram da nije dobro nametati obvezu cijepljenja, no mi ne znamo koliko će covid trajati. Hoće li to tako biti '23., '24., '25. godine, ja ne znam, no ne isključujem ni tu mogućnost. Naš stav je da cijepljenje nije obavezno. Zato postoje covid potvrde i pružamo mogućnost izbora.'

Kaže da će država plaćati testiranje još neko vrijeme.

'Ljudima se šalje zbunjujuća poruka da to nije bitno, da je kao važnija njihova sloboda. Kada ovo stane, podvući ćemo crtu, znat ćemo tko je, kada i zašto to govorio. Neće to biti tek tako. Da, idu na prosvjede, glumataju tamo. To je tako i s tim se moramo nositi', kazao je.

Kazao je da se sinjski gradonačelnik Miro Bulj testira da bi ušao u Sabor, a u subotu se bori protiv testiranja, pa mu se, kaže Plenković, smiju na sinjskoj pjaci.

'Mi smo najprije izmislili virus, pa smo virus pretvorili u pandemiju, pa smo srušili turističku sezonu, pa smo mi odgovorni što se cijeli svijet bavi time i što je 11 tisuća ljudi umrlo od covida. To je krivnja Vlade, svi su nevini...', ironično je dodao.

Na pitanje kako će inspektor s policijom ulaziti u Ured predsjednika ili sinjsko Gradsko poglavarstvo, kazao je da ga to ne brine. 'Mogu zamisliti jedino što je odgovorno, a to je poštovati zakone zemlje u kojoj živiš ili si tu gost. Nije Ured predsjednika veleposlanstvo neke druge zemlje', kazao je.

'Ako je južina, onda nije lako', dodao je.

Na pitanje hoće li ukinuti testiranje kao način dobivanja covid potvrda, kazao je kako ne zna tko je to i kada izjavio.

'Ima ovo što je sada', kazao je.