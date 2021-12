Enigma omikron: Što zasad znamo o novom soju koronavirusa koji je izazvao paniku i što to zabrinjava stručnjake?

Omikron je naziv novog soja koronavirusa identificiranog u Južnoj Africi, ali nije ondje i potekao jer se pokazalo da je u to vrijeme bio prisutan i u drugim zemljama svijeta, poput Nizozemske. Novi soj izazvao je zabrinutost među znanstvenicima i dužnosnicima zbog neobično velikog broja mutacija koje imaju potencijal učiniti virus brže prenosivim i manje osjetljivim na postojeća cjepiva. Što u ovom trenutku znamo o novom soju koronavirusa?

Zasad još nije zabilježen nijedan slučaj omikrona u Hrvatskoj, no to ne znači da nije prisutan . Kako je već detektiran u našoj neposrednoj blizini, vjerojatno je samo pitanje trenutka u kojem ćemo ga zabilježiti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nazvala je omikron 'varijantom koja zabrinjava' i upozorila da su globalni rizici koje on predstavlja ' vrlo visoki'. Slučajevi ovog soja otkriveni su u nizu zemalja, uključujući naše susjedstvo u Italiji i Austriji. U Europskoj uniji zabilježen je u 11 zemalja, a prisutan je i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Trebamo li biti zabrinuti zbog omikrona?

Otkriće omikrona izazvalo je paniku diljem svijeta. Stručnjaci za javno zdravstvo pozvali su na oprez, ističući da još nema čvrstih dokaza za to da je opasniji od prethodnih varijanti, poput delte, koja je nakon što se pojavila brzo istisnula svoje prethodnike, kako kod nas, tako i u drugim zemljama.

Iako se pokazalo da je delta puno prenosivija od prethodnih varijanti - a postoje neki podaci koji ukazuju na to da može uzrokovati teže bolesti kod necijepljenih - malo je dokaza za tvrdnju da je smrtonosnija ili sposobna nadmudriti cjepiva, piše The New York Times. Mnogo toga ostaje nepoznato o omikronu, uključujući to je li prenosiviji i sposoban uzrokovati ozbiljniju bolest. Postoje neki dokazi da ova varijanta može lakše reinficirati ljude, ali i rani znakovi da može uzrokovati samo blagu bolest. No to se opažanje temeljilo uglavnom na slučajevima među mladima u Južnoj Africi, za koje je manje vjerojatno da će se ozbiljno razboljeti od covida.