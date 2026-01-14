ISKOČIO IZ TRAČNICA

Užas na Tajlandu: Dizalica pala na vlak koji se zapalio, poginulo je najmanje 12 ljudi

M.Č./Hina

14.01.2026 u 06:11

Vlak koji je putovao iz glavnog grada Tajlanda prema sjeveroistoku zemlje u srijedu je iskočio iz tračnica nakon što je građevinska dizalica pala na jedan od vagona, pri čemu je poginulo najmanje 12 ljudi, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno

Lokalna policija rekla je za Reuters putem telefona da se dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio.

Požar je ugašen, a spasilačke službe trenutačno rade na terenu, dodala je policija.

Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio, u pokrajini Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, a vlak je putovao prema pokrajini Ubon Ratchathani.

Policija je BBC‐u rekla da bi broj poginulih mogao doseći i 22.

"Spasioci su do sada izvukli 12 tijela. Strahuje se da je poginulo još sedam osoba koje su putovale u vagonu koji se zapalio", naveo je BBC.

