Vojni analitičar: 'Ako Iran ne prihvati uvjete, dogodit će im se isto što i Srbima 1999.'

'SAD je Iranu dao šansu da se časno izvuče'

Akrap smatra da su Sjedinjene Države svojom vojnom akcijom poslale jasnu poruku, ali i otvorile vrata diplomatskom izlazu. 'Amerikanci su im dali šansu da se časno izvuku iz toga. Zbog toga nije došlo do zračenja. To je i poruka SAD-a: Možemo se o svemu dogovoriti, ali morate se odreći vojnog nuklearnog programa', pojasnio je. 'Zato nije došlo do zračenja. To je i simbolička poruka: možemo se o svemu dogovoriti, ali morate se odreći vojnog nuklearnog programa', ustvrdio je.

Jedan od najčešće spominjanih iranskih odgovora je zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne točke za globalne energetske tokove. Akrap smatra da ta opcija postoji, ali bi njene posljedice bile ograničene. 'Saudijska Arabija ima naftovod istok–zapad koji naftu prebacuje u Crveno more. UAE također imaju naftovod koji iz Perzijskog zaljeva vodi prema Omanskom zaljevu. Štete bi bile puno manje nego što se pretpostavlja', nastavio je.

Pozdravio je i potez američkog državnog tajnika Marca Rubija, koji je, prema njegovim riječima, 'napravio mudar potez kada je pozvao Kinu da odvrati Iran od zatvaranja tjesnaca'.