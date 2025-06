Stručnjak za međunarodnu sigurnost: 'Amerikanci neće stati, meta je rušenje režima'

Mirko Bilandžić, stručnjak za međunarodnu sigurnost i profesor je u RTL-u Danas komentirao recentne događaje na Bliskom istoku

Popodne je stigao odgovor Irana, odmazda kojom su prijetili. U svojoj operaciji 'Radosna vijest pobjede' napali su američku bazu u Dohi. 'Nakon američkog udara na Iran, za očekivati je iranski odgovor. I sigurno su jedna od primarnih meta u toj odmazdi sve američke baze na tom lokalnom području. To je ozbiljna koncentracija američke vojske, do razine 50 tisuća raspoređenih u nekoliko baza. Katarska je jedna od tih baza koja ima zapovjedništvo. Puno je važnija bahreinska, koja je zapovjedništvo američke Pete flote i koja je ustvari garancija sigurnosti i američkih interesa na tom području. Sve su te baze, između ostaloga, meta i to ne samo Iranu, već i svih frakcija šijitskih koje su vezane uz Iran i to je jedan od scenarija koji nas čeka u budućnosti', odgovorio je na pitanje je li to konačni čin odmazde.

'Sukob između Irana i Izraela, s uključenjem Amerike u rat je prekretnica gdje nema povratka na staro. Netko će biti gubitnik', kazao je u RTL-u Danas. Kada se govorilo o odmazdi Irana, Donald Trump im je poručio: 'Da se niste usudili'. 'Amerikanci ovdje neće stati. Američka meta su rušenje iranskog režima i uništenje iranskog nuklearnog programa, ne samo postrojenja. To je američki prioritet zadnjih četrdesetak godina', kazao je. Uloga Rusije 'Rusija je u određenom tipu savezništva s Iranom i ove poruke diplomatski imaju svoju težinu. Meni se čini da Rusija u ovom trenutku nema veći potencijal, niti interes za stati u nekom ozbiljnijem tipu odnosa s Iranom, a to je određeni tip vojnog savezništva. Tu se može raditi o distribuciji uzajamne vojne pomoći kao što Iran radi Rusiji u odnosu na Ukrajinu. No, kao što Amerikancima nije u interesu da Iran ima nuklearno oružje, to je još manje u interesu Ruskoj Federaciji', objasnio je.

Tri iranska nuklearna postrojenja Natanz, Esfahan i Fordow - satelitske snimke Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia







+3 Tri iranska nuklearna postrojenja Natanz, Esfahan i Fordow - satelitske snimke Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia