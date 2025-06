Klasić: Izraelski napad je donekle razumljiv, ali Trump mi nije jasan

Klasić je odgovorio je li Trump pogriješio kada je naredio udar.

'To mi je teško reći, ali da je sve iznenadio koliko je to moguće jer on stalno iznenađuje. Izraelski napad je donekle razumljiv jer Iran već desetljećima prijeti da će izbrisati Izrael s lica Zemlje. Izrael ima opravdanje zašto je to napravio, a zašto je Trump to napravio to mi stvarno nije jasno', kazao je.

Nastavio je da nije pogriješio na način da će izazvati veliku osvetu jer kaže da misli da 'velike osvete Irana trenutačno ne može biti.'