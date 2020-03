Uskrsnice osječkim umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama

Gotovo osam tisuća umirovljenika s područja Osijeka dobit će uskrsnice, za što je u gradskom proračunu osigurano 1,7 milijuna kuna, rekao je u četvrtak potpredsjednik osječkoga Gradskog vijeća Drago Šerić

Umirovljenici će uskrsnice dobiti preko pošte, a svrstani su u pet kategorija. U prvoj su kategoriji oni čija je mirovina do tisuću kuna i oni će dobiti uskrsnicu od 400 kuna, u drugoj su oni čija je mirovina do 1.200 kuna i dobit će 300 kuna.

U trećoj su kategoriji oni čija je mirovina do 1.700 kuna i za njih je predviđena uskrsnica od 250 kuna, u četvrtoj su oni čija je mirovina do dvije tisuće kuna i dobit će 150 kuna, a u petoj kategoriji su umirovljenici s mirovinom do 2.200 kuna i njihova je uskrsnica 100 kuna, izvijestio je Šerić.