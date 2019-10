Uoči izbora stižu tri domoljubna zakona o Vukovaru, među njima je i novi blagdan

Vukovar kao mjesto posebnog domovinskog pijeteta, posebne olakšice i državni poticaji za investicije na području grada heroja, ali i promjena državnih blagdana - sve to premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković planira progurati na Vladi do kraja godine, odnosno do predsjedničkih izbora, piše u srijedu Jutarnji list

Jasno je da se time, osim pomoći Vukovaru, želi pripomoći kampanji HDZ-ove kandidatkinje za predsjednicu Republike Kolinde Grabar Kitarović u privlačenju 'domoljubnih birača', navodi dnevnik. Vlada tako sutra u javno savjetovanje pušta novi Zakon o blagdanima, spomen-danima i narednim danima u Republici Hrvatskoj, u kojem će se Dan državnosti, umjesto 25. lipnja, slaviti 30. svibnja, a sadašnji Dan neovisnosti, koji se slavio jučer i bio je neradni dan, ubuduće bi trebao biti spomen-dan i trebao bi biti radni dan.